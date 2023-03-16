Der Spiegel: украинские военные завершили обучение на танках «Леопард-2»

В Нижней Саксонии завершились тренировки украинских военных на танках «Леопард-2», сообщает Der Spiegel. Экспресс-курс обучения продлился шесть недель: издание напоминает, что Германия пообещала передать Украине 18 «Леопардов-2».
В минувший понедельник украинские военные завершили экспресс-курс обучения управлением танками «Леопард-2», сообщает Der Spiegel. Издание напоминает, что тренировки экипажей проходили на одном из учебных полигонов бундесвера в Нижней Саксонии.
Обучение украинских танкистов продлилось шесть недель. Тренировки включали в себя занятия на симуляторе, отработку боевых действий на пересечённой местности, а также действия в тёмное время суток, сообщает Der Spiegel. Издание отмечает, что занятия проходили на танках «Леопард-2А6». Все принимавшие участие в тренировках украинские военные в скором времени вернутся на фронт.
По мнению Der Spiegel, современные системы вооружений, такие как танк «Леопард», должны помочь украинской армии в осуществлении контрнаступлений. Как отмечает издание, немецкий «Леопард-2» считается лучшим западным танком. Германия одобрила передачу Украине 18 таких машин: все они должны прибыть на линию соприкосновения ещё в марте. Der Spiegel напоминает, что Украина получит «Леопарды» не только от ФРГ, но и от других стран, таких как Польша и Испания.
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