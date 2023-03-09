N-TV: Швейцария не собирается передавать Германии свои «Леопарды-2»
Швейцария подкрепила свой нейтральный статус и вновь выразила нежелание менять свой курс в отношении украинского кризиса, пишет N-TV. Выступая на полях ООН, президент страны Ален Берсе заявил, что ввиду своего нейтралитета Швейцария не может поставлять оружие Украине.
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