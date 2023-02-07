Handelsblatt: швейцарский нейтралитет пошатнулся — в Берне ослабили запрет на передачу своего оружия другим странам

Швейцарский парламент решил ограничить длительность запрета на поставку оружия своего производства в другие страны до пяти лет, сообщает Handelsblatt. В результате, если поправка пройдёт обсуждение в Национальном совете и не будет заблокирована народной инициативой, то Германия сможет поставить Украине зенитные самоходные установки Gepard. Однако при самом «благоприятном» раскладе это произойдёт только в конце 2023 года, а это слишком поздно, считают некоторые наблюдатели.

Швейцарский парламент устранил серьёзное препятствие на пути к предоставлению другим странам военной помощи, сообщает Handelsblatt. Комиссия Совета кантонов большинством голосов решила ограничить длительность запрета на передачу вооружения и боеприпасов собственного производства до пяти лет. Именно этот запрет не позволял Германии поставить Киеву зенитную самоходную установку Gepard, поясняет немецкое издание.

Принцип нейтралитета прописан прямо в Конституции Швейцарии. Он лежит и в основе так называемого закона о военных материалах, по сути запрещающего поставку оружия и боеприпасов в зоны боевых действий. Страны, которые импортируют из Швейцарии продукцию оборонного назначения, как правило, берут на себя обязательство, что не будут передавать её другим государствам, разве что при наличии разрешения от Берна.

Свободная демократическая партия Швейцарии (СДП) предлагает внести поправки в существующий закон, продолжает Handelsblatt. И у этого шага есть два преимущества. Если инициативу удастся продвинуть, то такой стране, как Германия, не понадобятся никакие бюрократические обходные пути для передачи швейцарского оружия, которое она приобрела больше чем пять лет назад. К тому же, по мнению членов СДП, ослабление запрета вполне можно согласовать с прописанным в Конституции принципом нейтралитета. К тому же поправка коснётся только двух десятков стран, среди которых как раз есть ФРГ, многие другие страны — члены ЕС, а также США, Канада и Япония.

О дальнейших ослаблениях существующих ограничений в Совете кантонов договориться не смогли. К тому же поправке ещё предстоит преодолеть ряд преград. Она должна пройти обсуждение в Национальном совете, а после этого ещё может быть заблокирована народной инициативой. В самом лучшем случае Германия сможет поставить Украине боеприпасы швейцарского производства только в конце 2023-го.

Некоторые наблюдатели считают, что это недостаточно быстро, и в целом, если процесс займёт так много времени, в нём вообще отпадает необходимость, так как поддержка Украине нужна сейчас. А вот члены правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП) выступают категорические против всей инициативы. Они считают, что страна уже зашла слишком далеко, когда автоматически переняла антироссийские санкции. С ноября члены этой партии собирают подписи под так называемой «нейтральной инициативой». Она необходима для того, чтобы «идеологизированная и лицемерная внешняя политика не подорвали независимость и нейтралитет Швейцарии», говорится в программном документе ШНП.

Члены партии также хотят изменить Конституцию таким образом, чтобы в будущем было невозможно принимать штрафные меры против стран, ведущих боевые действия. В таком случае государство будет признавать только санкции Организации Объединённых Наций. Уже скоро политики наберут необходимые 100 тыс. подписей. Так что будущее швейцарского нейтралитета станет горячей темой на предстоящих выборах в октябре 2023 года, заключает издание.