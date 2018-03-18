Запад воскрес: Handelsblatt поблагодарила Путина за «агрессию и дерзость» Благодаря президенту России Запад вновь сплочён, пишет Handelsblatt. То, что «четыре важнейшие трансатлантические державы» так оперативно и решительно выступили против «агрессивных действий Путина», показывает, что западные страны пока ещё не утратили веру в собственные ценности, подчёркивает журналист немецкой газеты. 18 марта 2018 Handelsblatt

Handelsblatt: «золотые визы» в ЕС беженцам не выдают Европейский союз активно практикует выдачу «золотых виз», сообщает Handelblatt. Последнее же исследование этого вопроса показало, насколько ЕС «подвержен коррупции и отмыванию денег». В свою очередь, критики системы торговли паспортами в Евросоюзе считают её абсолютно несправедливой, ведь таким образом «сверхбогатые» получают то, в чём отказывают миллионам беженцев, подчёркивает автор статьи Симон Руич. 8 марта 2018 Handelsblatt

Handelsblatt: «Северный поток — 2» нужен не только Германии Обвинения западных политиков в адрес «Северного потока — 2» не выдерживают критики, пишет Handelsblatt. Это экономически целесообразный, нужный не только Германии, но и другим странам проект, финансируемый энергетическими предприятиями из собственного кармана. И Еврокомиссии не стоит вмешиваться в процесс его реализации, подрывая доверие к праву, призывают авторы статьи Кристиан Хирте и Манфред Грунд. 26 февраля 2018 Handelsblatt

Handelsblatt: Европа медленно продвигается к «военному Шенгену» и общей армии Европа стремится к созданию собственной единой армии и усиливает сотрудничество между странами ЕС в военной сфере, пишет Handelsblatt. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уже пообещала, что новый пункт командования, который должна организовать немецкая сторона, создаст «военный Шенген» и при необходимости обеспечит быстрое перемещение войск и техники в пределах Европы. Однако времени на это потребуется немало. 15 февраля 2018 Handelsblatt

Handelsblatt: восток Германии выступил за пересмотр санкций против России Главы восточных земель Германии выступили за смягчение санкций Евросоюза и «новый подход» в отношении России, сообщает Handelsblatt. Санкции не показали «никакого эффекта» против Москвы, при этом от них сильно пострадали восточногерманские фирмы, заявил премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф после встречи с коллегами в Берлине. 30 января 2018 Handelsblatt

Handelsblatt: эмбарго пошло на пользу России и немецким аграриям После двухлетнего перерыва Россия вернулась на ежегодную берлинскую ярмарку сельского хозяйства «Зелёная неделя», причём амбиции страны заметно возросли, пишет немецкая газета Handelsblatt. На фоне продовольственного эмбарго Россия стала крупнейшим в мире экспортёром зерновых и добилась успеха в других сегментах. Между тем свой шанс на развитие производства в стране не упустили и многие немецкие компании. 22 января 2018 Handelsblatt

Handelsblatt посоветовал учителям в России за детьми следить, а не журналы заполнять После череды вооружённых нападений в школах российские власти заблокировали в соцсетях ряд сообществ, пропагандирующих насилие, пишет Handelsblatt. Но проблема кроется не в одном интернете, полагает автор статьи Андре Баллин. Во многих учебных заведениях не хватает психологов, а учителя слишком заняты бюрократической работой, вместо того чтобы следить за детьми. 19 января 2018 Handelsblatt

Handelsblatt: зимняя рыбалка в России требует терпения и водки Зимняя рыбалка в России сродни национальному спорту, пишет немецкая газета Handelsblatt. Большинство любителей рыбной ловли над прорубью запасаются терпением и водкой — для согрева и удовольствия, однако это не самый безопасный вид развлечения. Ежегодно десятки россиян гибнут, провалившись под лёд. 15 января 2018 Handelsblatt

Handelsblatt: немцев русские боятся больше, чем ИГ В новом рейтинге врагов России Евросоюзу досталось почётное третье место. При этом настоящим кукловодом в Европе жители Российской Федерации считают именно Германию, пишет Handelsblatt. Более того, как следует из последнего опроса «Левада-Центра», немцев россияне боятся даже сильнее, чем террористов «Исламского государства», отмечает автор статьи Андре Баллин. 11 января 2018 Handelsblatt

Handelsblatt: Россия не выйдет из ВТО, несмотря на «свинство» со стороны ЕС После того как ЕС предъявил миллиардный иск к России за запрет на ввоз свинины, санкционная политика России и Запада вновь оказалась в центре внимания. Как пишет Handelsblatt, Москва не намерена уступать, а некоторые политики даже грозят выходом из ВТО. Однако, как считают эксперты, Кремль не пойдёт на такой шаг, поскольку ВТО важна для экспортно ориентированной экономики России. 9 января 2018 Handelsblatt