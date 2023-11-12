Handelsblatt: у Украины нет шансов без помощи Запада — но ЕС и США не спешат

Без помощи Запада Украине грозит национальное банкротство в течение нескольких месяцев, однако в Брюсселе нет ощущения срочности и спешки, пишет Handelsblatt. Киев полностью зависит от военной и финансовой поддержки со стороны ЕС и США, однако Запад пока не увеличил производство собственных боеприпасов и вооружений, а в США поддержка Украины всё больше превращается в вопрос предвыборной кампании.

Для Украины война против России — это гонка на время и борьба за выживание, но в Брюсселе нет ощущения срочности, пишет немецкая газета Handelsblatt. Переговоры о новом пакете мер поддержки украинского правительства затягиваются уже несколько месяцев и практически не продвигаются.

Финансовая помощь является частью серьёзной борьбы за европейский бюджет, который срочно необходимо увеличить. Но этого не произойдёт, потому что страны-участницы не расстаются со своими деньгами в условиях растущих процентных ставок.

Приоритеты, как показывают брюссельские дебаты, сместились: бюджетные проблемы в условиях экономического спада, высокие цены на энергоносители, миграция, война в секторе Газа — эти вопросы вышли на первый план в политической повестке дня. Помощь Украине по-прежнему важна для стран ЕС, но фаза «чего бы это ни стоило» закончилась.

Между тем, ситуация стала более драматичной, чем в первые недели войны, когда российские войска продвигались к Киеву. Если деньги европейцев, €50 млрд на 2024—2027 годы, не будут реализованы, то Украине грозит национальное банкротство в течение нескольких месяцев.

Кроме того, плохие новости приходят с фронта. Летнее наступление, с помощью которого Украина хотела прорвать российские позиции, застряло на минных полях. Русские видят свой шанс и переходят в контратаку, пишет Handelsblatt. По данным украинских ополченцев, российские войска собрали 40 тыс. военных в районе Авдеевки и готовятся к новой волне атак.

«Сработал ли план Путина по уничтожению Украины в войне на истощение?» — спрашивают авторы статьи. Опасность реальна — и она больше, чем полагают многие западные руководители, предупреждает Гунтрам Вольф, директор Германской ассоциации внешней политики. «У Москвы больше шансов в войне на истощение: Россия перевела свою экономику на военные рельсы и может получить доступ к большему количеству ресурсов и солдат, чем Украина», — подчёркивает он.

Санкции, введённые Западом, возможно, и повлияли на российскую экономику, но они не остановили военную машину Кремля. Российское правительство планирует в следующем году увеличить военные расходы почти на 70% — до рекордного для постсоветского пространства уровня в более чем $100 млрд.

Поставки оружия из Ирана, боеприпасов из Северной Кореи, импорт технологий из Китая и Турции также способствуют тому, что Россия пополняет свой арсенал. «Россия решила свою проблему с поставками», — отметил один из дипломатов НАТО.

С другой стороны — Украина, которая зависит от военной и финансовой поддержки со стороны ЕС и США. Но Запад пока не увеличил производство собственных боеприпасов и вооружений, а в США поддержка Украины всё больше становится вопросом предвыборной кампании.

Генерал Джеймс Джонс, советник по безопасности бывшего президента США Барака Обамы, выражает озабоченность по этому поводу. Победа Путина была бы «катастрофической», но поддержка Запада ослабевает. Многие из тех, кто принимает решения, видимо, не осознают возможных последствий. «В мире идёт открытая борьба между демократами и автократами, и автократы только и ждут, когда Украина проиграет», — заявил Джонс в интервью Handelsblatt.

США борются за новую помощь Украине. Ведущие представители американских регулирующих органов предупредили в среду о необходимости проведения новых слушаний в сенатском комитете по международным отношениям о том, что прекращение военной помощи США может «в течение недели» привести к победе России.

«Если мы сейчас опустим руки, Россия победит. И Путин не остановится на Украине», — заявила Эрин Макки, заместитель директора по Европе и Евразии в агентстве по развитию USAID.

Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности в Белом доме, всего несколько часов спустя предупредил, что Пентагон исчерпал 96% имеющихся военных средств, выделенных на Украину, поэтому конгресс США должен как можно скорее выделить новую финансовую помощь.

«Украинцы первыми заявляют, что их контрнаступление зашло не так далеко, как им хотелось бы, — пояснил Кирби. — Именно поэтому США должны продолжать стоять на стороне воюющей страны, чтобы украинцы могли максимально использовать оставшееся у них время до наступления зимней погоды».

В конгрессе, который в течение нескольких недель был парализован из-за борьбы за власть между республиканцами, ведутся ожесточённые переговоры по бюджету, от которого зависит и помощь Украине. Байден хочет получить $106 млрд для Украины, Израиля и восстановления Тайваня, из которых $61 млрд предназначен для Украины.

Однако на пути этой помощи стоят республиканцы, и впервые даже сторонники помощи Украине формулируют условия, требуя ужесточения иммиграционных правил и выделения денег на охрану границы с Мексикой. Белый дом на это пока не согласился. За восемь дней до грозящей остановки работы правительства соглашение пока не достигнуто.

Спор по Украине в конгрессе определит, останется ли Киев украинской столицей или уже в следующем году будет принадлежать России, пишет Handelsblatt. Тот факт, что Байден установил относительно высокую сумму для Украины и что тон на Капитолийском холме становится всё более резким, говорит о том, что транш, о котором сейчас ведутся переговоры, может стать последним крупным пакетом для Украины, имеющим хоть какие-то шансы быть принятым до президентских выборов 2024 года.

Некоторые республиканцы также призывают США предоставлять только военную помощь и заморозить гуманитарные и экономические поставки в охваченную войной страну. Но Украине нужна защита не только на линии фронта, предупредили на этой неделе видные члены кабинета министров. «Если Россия уничтожит экономику Украины, Украина больше не сможет удерживать свои позиции на поле боя», — написали министр финансов Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и директор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

Отмена невоенной помощи со стороны США также нарушит кредитную политику МВФ, который связывает предоставление кредитов с тем, оказывают ли США как крупнейший донор экономическую поддержку.

Это делает ещё более важной роль европейцев. Но Венгрия блокирует финансовый пакет помощи Украине. Премьер-министр Виктор Орбан выступает за соглашение с Кремлём и недавно встретился с Путиным в Пекине, что заместитель главы Еврокомиссии Вера Журова назвала «актом государственной измены».

Орбана такие нападки не беспокоят. Переговоры о вступлении в ЕС, которые Еврокомиссия предложила в среду, он также решительно отклонил. «Украина никоим образом не готова к переговорам», — заявил Орбан. По его словам, Киев так же далёк от членства в ЕС, как Мако — единственный венгерский городок на границе с Румынией — от Иерусалима.

Мотивы Орбана легко просматриваются: он пытается выбить для Венгрии средства, которые Брюссель удерживает из-за дефицита правовой государственности в стране. Удастся ли Орбану это сделать, станет известно в декабре, на очередном саммите ЕС.

Настроение в Киеве соответственно напряжённое, отмечает Handelsblatt. Ситуация на фронте зашла в тупик, у России были месяцы на создание собственной обороны и на то, чтобы проложить километры минных полей, прорвать которые украинской армии будет особенно трудно и дорого. Контрнаступление не принесло желаемого успеха, а в наиболее ожесточённых боях, которые сейчас идут вокруг Бахмута и Авдеевки, западные военные аналитики отмечают переход российских войск в наступление.

При этом Украина по-прежнему отвергает требования о проведении мирных переговоров. По данным недавнего опроса, проведённого исследовательской организацией Gallup, большинство украинцев хотят, чтобы армия продолжала воевать.

По версии украинской стороны, при нынешнем российском режиме мир не может быть устойчивым, потому что существует только два варианта развития событий на Украине, на которые согласна Россия: «либо подчинить Украину, либо уничтожить её».

Поэтому одной из центральных тем на встрече министров иностранных дел стран «Большой семёрки» в Токио на этой неделе было продолжение помощи Украине. Страны G7 подтвердили, что и впредь будут поддерживать Киев. Однако среди союзников уже идут разговоры о том, как задержка американской помощи может быть компенсирована за счёт других стран.

Сомнения высказывают и немецкие эксперты по внешней политике. «Со стороны Украины было неразумно поставить всё на летнее наступление, — считает депутат от СДПГ Нильс Шмид. — Это породило ожидания, которые не оправдались».

Однако так же неправильно быть пессимистом сейчас. «Нельзя сказать, что всё уже потеряно», — подчеркнул Шмид. Он надеется, что русским будет в наступлении так же трудно, как и украинцам, заключает Handelsblatt.