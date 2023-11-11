Bloomberg: обещание ЕС поставить 1 млн снарядов Украине, вероятно, «останется невыполненным»

Украина отстаёт от России по производству снарядов, поэтому ЕС обещал помочь и поставить к марту 2024 года 1 млн единиц боеприпасов. Тем не менее эти планы, вероятно, «останутся невыполненными», — отмечает Bloomberg. Изданию стало известно, что, по оценке профильного дипломатического ведомства ЕС, поставки на сегодняшний день выполнены лишь на 30%, а количество заключённых контрактов на поставку говорит о том, что поставленная цель к марту следующего года не будет достигнута. ЕС хочет ещё раз обсудить свои планы со странами — участниками блока на следующей встрече министров обороны.

ЕС вряд ли сможет поставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии к марту 2024 году, несмотря на все обещания, указывает агентство Bloomberg. Такое развитие событий усложняет для Киева ситуацию, так как ему трудно «идти в ногу» с российским ВПК. Европейская служба внешних связей, профильный внешнеполитический орган ЕС, на этой неделе проинформировал страны-члены о сложившейся ситуации, и, как указывает издание, ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны ЕС на следующей неделе.

В соответствии с изначальными планами предполагалось передать Киеву снаряды и из запасов европейских армий, и заказать новые. Для этого в Европе хотели расширять военное производство. Но на данный момент поставки осуществлены «на 30 процентов от поставленной цели», которая, «судя по объёму подписанных на сегодняшний день контрактов, рискует остаться невыполненной».

Bloomberg отмечает, что «снабжение Украины боеприпасами становится ещё более актуальным в связи с тем, что Россия смогла нарастить собственное производство». Дополнительные сомнения в положении Киева европейцам внушают и предполагаемые поставки снарядов из КНДР. По заявлениям одного из южнокорейских народных избранников, «Пхеньян отправил в Россию более 1 миллиона снарядов».

«Поскольку Украина готовится к длительной войне, любой дефицит в Европе рискует стать критическим». Bloomberg ссылается на сложности с поставками из США, вызванные предстоящими выборами. «Пентагон на этой неделе уже заявил, что начал сокращать военную помощь Украине из-за проволочек в конгрессе». В самом ЕС «государства-члены продолжают торговаться по поводу предоставления Украине дальнейшей военной поддержки и финансовой помощи» из-за разногласий между странами о доле ответственности.