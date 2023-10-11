Loyal: от европейского перевооружения в кредит выигрывает только американский ВПК

Несмотря на то что военные расходы Европы выросли, это почти не сказалось на оружейном производстве в Европе. Объединение немецких резервистов на страницах своего журнала Loyal приводит выводы французского исследования, где показывается «неустойчивость» европейского перевооружения в кредит. Компании не верят в долгосрочность планов без надёжного финансирования, поэтому почти все контракты получают американцы и корейцы, что также имеет недостатки, так как американский ВПК, например, оказывается неспособен выполнить такой объём заказов.

После начала конфликта на Украине Европа объявила о перевооружении. Французский институт международных и стратегических отношений (IRIS) провёл исследование, как с того момента изменились военные закупки и бюджетные траты на армию, отмечает журнал Loyal.

Важнейший вывод исследования — основная часть оружия поступает в Европу из-за пределов ЕС, если быть точным, то 78%. При этом «Соединённые Штаты обслуживают львиную долю – 63 процента». Бо́льшая часть вооружений покупается европейцами через американскую государственную программу Foreign Military Sales (FMS), где сторонами сделки выступают два правительства. Loyal указывает, что «это позволяет более целенаправленно осуществлять сделки по оружию», а не «участвовать в мелких переговорах с отдельными фирмами». Через эту программу бундесвер, например, закупает американские F-35 и вертолёты Chinook. Через FMS проходят 59% сделок европейцев с американским вооружением.

Всё большее значение для Европы приобретают и поставки военной техники из Южной Кореи. «Из-за скрытого конфликта с Северной Кореей государство в Северо-Восточной Азии сохранило оборонно-промышленную базу даже после холодной войны, особенно в области тяжёлой техники», — поясняет журнал немецких резервистов Loyal.

К закупкам корейской военной продукции прибегли Польша, Румыния и Эстония. Варшава, например, закупила танки K2 и самоходные артиллерийские установки K9, Таллин и Бухарест ограничились артиллерией. Интересным журнал считает, что «потребности США в войне в Корее когда-то послужили стимулом для восстановления мощностей по производству вооружений в Западной Европе — особенно в Германии после Второй мировой войны».

На европейских военных производителей «приходятся скромные 22 процента». Германия является тут лидером и осуществляет половину всех поставок. За ней следует Швеция на втором месте и Франция — на третьем. Французское исследование установило, что, несмотря на то что с 2014 года расходы регулярно росли по всей Европе, это не сказалось на увеличении производственных возможностей. Оружейные производители по-прежнему не видят гарантий сбыта, так как цели НАТО в 2% ВВП на оборону не выполняются, а оплата контрактов осуществляется за счёт специальных фондов.

Финансирование перевооружения «едва ли устойчиво», — констатирует Loyal. Такие страны, как Германия, Польша и Нидерланды, предпочли достигнуть установленных НАТО показателей с помощью кредитов. В пример приводят Польшу, которая поставила своей целью «рекордный европейский оборонный бюджет в 4 процента ВВП». Как и в Германии, для этого был создан специальный фонд, пополняющийся с помощью облигаций государственного банка — Bank Gospodarstwa Krajowego. «Но совершенно непонятно, как будут погашаться накапливающиеся кредиты, на сегодняшний день польское правительство не представило никакой информации или даже плана по этому поводу», — указывает журнал немецких резервистов.

Наконец, европейцы со своими планами перевооружения столкнулись с тем, что мощности американского ВПК ограничены. Так, из 38 обещанных в 2022 году Украине комплексов HIMARS поставлено лишь 20, остальные всё ещё в производстве. Компания Lockheed Martin, производящая HIMARS, указывает, что в год она собирает 60 штук и планирует расширить завод для производства 90 установок.

Но этого недостаточно для Европы. Одна Польша заказала 500 штук, поэтому Loyal предполагает, что европейские компании ВПК будут организовывать на континенте совместное производство с американцами. Подвижки в эту сторону уже наблюдаются, например, упомянутая Lockheed Martin и немецкая Rheinmetall сформировали консорциум для сборки «ракетных установок на базе HIMARS, которые будут производиться в Европе».