Handelsblatt: на фоне разногласий с Парижем Берлин нашёл новых партнёров для разработки преемника «леопардов»

Германия предпримет ещё одну попытку создания нового танка на смену Leopard 2, пишет Handelsblatt. Разработкой машин она планирует заняться совместно с Италией, Швецией и Испанией. Как отмечает издание, этот проект «стал неожиданностью» — ранее Берлин уже заключил аналогичное соглашение с Парижем. При этом успех реализации совместных планов Германии и Франции в последнее время стал «вызывать всё больше сомнений».

Германия предпримет ещё одну попытку создания танка нового поколения на смену Leopard 2. Разработкой новых боевых машин она планирует заняться совместно с Италией, Швецией и Испанией, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленности и политических кругах.

Новый боевой танк будут разрабатывать немецкие оборонные концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall вместе с партнёрами из других стран. По данным источников, соответствующие документы были подписаны несколько дней назад. Теперь страны-партнёры планируют подать заявку на финансирование в Европейский фонд обороны (EDF). Сообщается, что речь может идти о сотнях миллионов евро.

Как отмечает издание, этот проект «стал неожиданностью», поскольку ранее Германия уже заключила аналогичное соглашение о сотрудничестве с Францией. В 2017 году правительства двух стран согласовали проект создания боевого танка MGCS («Основная наземная боевая система». — ИноТВ), который, как предполагалось, заменит немецкий Leopard 2 и французский Leclerc к середине следующего десятилетия.

Германия и Франция поручили реализацию проекта KMW и французскому производителю танков Nexter, которые объединили свои усилия через совместную холдинговую компанию KNDS. Германия также решила задействовать в проекте дюссельдорфский оборонный концерн Rheinmetall, что, однако, вызвало негодование во Франции. Спор о разделении труда фактически заблокировал совместный проект.

Как отмечает издание, успех реализации немецко-французских планов «вызывает всё больше сомнений» в свете разногласий между правительствами двух стран. Однако официально Берлин и Париж продолжают придерживаться совместного проекта. Во французских правительственных кругах отказались комментировать сотрудничество Германии с другими европейскими партнёрами и сослались на продолжающиеся переговоры между министром обороны Германии Борисом Писториусом и его французским коллегой Себастьяном Лекорню. В Париже указали, что проект танка будет обсуждаться на запланированном заседании германо-французского совета министров в начале октября.

Представитель федерального министерства обороны Германии подтвердил в понедельник, что при реализации проекта MGCS возникли задержки. Однако, по его словам, никаких решений за или против его продолжения принято не было.

На вопрос, по-прежнему ли он верит в успех франко-германского танкового проекта, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт ответил: «Надежда всегда умирает последней», — передаёт Handelsblatt.