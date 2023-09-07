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Handelsblatt: на фоне разногласий с Парижем Берлин нашёл новых партнёров для разработки преемника «леопардов»

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Германия предпримет ещё одну попытку создания нового танка на смену Leopard 2, пишет Handelsblatt. Разработкой машин она планирует заняться совместно с Италией, Швецией и Испанией. Как отмечает издание, этот проект «стал неожиданностью» — ранее Берлин уже заключил аналогичное соглашение с Парижем. При этом успех реализации совместных планов Германии и Франции в последнее время стал «вызывать всё больше сомнений».
Handelsblatt: на фоне разногласий с Парижем Берлин нашёл новых партнёров для разработки преемника «леопардов»
AP

Германия предпримет ещё одну попытку создания танка нового поколения на смену Leopard 2. Разработкой новых боевых машин она планирует заняться совместно с Италией, Швецией и Испанией, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленности и политических кругах.

Новый боевой танк будут разрабатывать немецкие оборонные концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall вместе с партнёрами из других стран. По данным источников, соответствующие документы были подписаны несколько дней назад. Теперь страны-партнёры планируют подать заявку на финансирование в Европейский фонд обороны (EDF). Сообщается, что речь может идти о сотнях миллионов евро.
 
Как отмечает издание, этот проект «стал неожиданностью», поскольку ранее Германия уже заключила аналогичное соглашение о сотрудничестве с Францией. В 2017 году правительства двух стран согласовали проект создания боевого танка MGCS («Основная наземная боевая система». — ИноТВ), который, как предполагалось, заменит немецкий Leopard 2 и французский Leclerc к середине следующего десятилетия.
 
Германия и Франция поручили реализацию проекта KMW и французскому производителю танков Nexter, которые объединили свои усилия через совместную холдинговую компанию KNDS. Германия также решила задействовать в проекте дюссельдорфский оборонный концерн Rheinmetall, что, однако, вызвало негодование во Франции. Спор о разделении труда фактически заблокировал совместный проект.
 
Как отмечает издание, успех реализации немецко-французских планов «вызывает всё больше сомнений» в свете разногласий между правительствами двух стран. Однако официально Берлин и Париж продолжают придерживаться совместного проекта. Во французских правительственных кругах отказались комментировать сотрудничество Германии с другими европейскими партнёрами и сослались на продолжающиеся переговоры между министром обороны Германии Борисом Писториусом и его французским коллегой Себастьяном Лекорню. В Париже указали, что проект танка будет обсуждаться на запланированном заседании германо-французского совета министров в начале октября.
 
Представитель федерального министерства обороны Германии подтвердил в понедельник, что при реализации проекта MGCS возникли задержки. Однако, по его словам, никаких решений за или против его продолжения принято не было.
 
На вопрос, по-прежнему ли он верит в успех франко-германского танкового проекта, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт ответил: «Надежда всегда умирает последней», — передаёт Handelsblatt. 
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