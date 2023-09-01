N-TV: Германия поставила на Украину ещё десяток танков, но ЕС медлит с боеприпасами

Берлин отправил Киеву ещё десять боевых танков Leopard 1 A5, а также свыше 13 млн патронов для стрелкового оружия, сообщает немецкий телеканал N-TV. Между тем, у других стран ЕС поставки Украине идут не по плану: пока европейцы поставили лишь четверть от обещанного миллиона снарядов. Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель, однако, надеется предоставить Украине €20 млрд за ближайшие четыре года.

Германия поставила Украине ещё десять основных боевых танков Leopard 1 A5, сообщает немецкий телеканал N-TV. Кроме того, было поставлено ещё 13,1 млн патронов для стрелкового оружия. Соответствующая информация отражена в обновлённом списке военной помощи Украине, составленном правительством Германии.

В состав текущих поставок входит радар воздушного наблюдения TRML-4D для использования с системой ПВО IRIS-T. Германия также отправила полевой госпиталь, 4 большегрузных транспортёра и 16 разведывательных беспилотников Vector.

После первоначальных колебаний Германия стала одним из крупнейших военных сторонников Украины. Впрочем, правительство Германии пока не приняло решения по настоятельному запросу Киева на поставку крылатых ракет Taurus.

Между тем, в других странах ЕС поставки Киеву идут не по плану, отмечает немецкий телеканал. Пока европейские страны поставили лишь четверть от обещанного миллиона снарядов, пожаловался министр обороны Эстонии Ханно Певкур в кулуарах консультаций ЕС на территории бывшего оружейного завода в Толедо (Испания). Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подтвердил эти цифры и призвал страны-члены разместить заказы для оружейной промышленности.

Под давлением Эстонии и Украины весной страны ЕС обязались предоставить Киеву в течение года 1 млн патронов и для этого приняли решение о предоставлении пакета помощи на общую сумму €2 млрд. По словам Борреля, за первые шесть месяцев страны — члены ЕС обязались предоставить Украине в общей сложности 224 тыс. боеприпасов и 2300 ракет.

«Мы должны сделать больше, и сделать это быстрее», — призывает Боррель. По его словам, когда запасы стран-участниц будут исчерпаны, они должны будут разместить конкретные заказы для оружейной промышленности. «Промышленность может поставлять оружие только в том случае, если у неё есть новые заказы», — подчеркнул Боррель.

Правительство Германии, напротив, считает, что инициативу, в первую очередь, должна проявить промышленность. В Толедо статс-секретарь по вопросам обороны Зимтье Мёллер упомянула о рамочных контрактах на миллиарды евро на поставку артиллерийских и танковых боеприпасов, которые недавно одобрил бундестаг. Однако речь идёт не только о поставках украинским вооружённым силам, но и о пополнении запасов бундесвера.

«Наша цель — иметь возможность производить более миллиона боеприпасов в год», — подтвердил в Толедо ответственный комиссар ЕС Тьерри Бретон. По его словам, он по-прежнему уверен, что европейцы смогут достичь этой цели. Для этого необходимо значительно увеличить оборонное производство в целом.

В Толедо было достигнуто принципиальное согласие с предложением Борреля о многолетней военной поддержке Украины. При этом был заявлен пакет в размере €20 млрд на ближайшие четыре года.

Боррель выразил надежду на принятие решения, по возможности, «к концу года». Другие участники были более сдержанны в оценках. По их словам, ЕС в принципе хочет помогать Украине постоянно, но тип и точный объём поддержки пока остаётся открытым.

По мнению Борреля, средства должны поступать через Европейский фонд мира — это находящийся вне бюджета ЕС резерв, который почти на 25% финансируется Германией. Государства-члены могут использовать его для частичной компенсации поставок оружия на Украину, поясняет немецкий телеканал N-TV.