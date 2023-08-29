19FortyFive: «леопарды» для Украины ржавеют — Швейцария не передала Киеву 96 танков и разозлила Запад

Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но не сделала этого. Как пишет 19FortyFive, Киев мог бы использовать их для разминирования или для удержания ключевых позиций, в то время как более современные танки будут применяться в наступательных операциях на других направлениях, но вместо этого боевые машины продолжают ржаветь в Италии.

Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета, но её критики считают, что своим отказом предоставить Украине около сотни боевых танков Leopard 1A5 она «фактически помогает России». Тем временем, пишет 19FortyFive, техника стоит без дела в Италии под открытым небом и подвергается воздействию непогоды.

Как продолжает портал, на последних фотографиях, опубликованных RSI News, видно, что танки накрыты брезентом, но при этом они, по сути, оставлены на произвол судьбы. Другими словами, этих танков времён холодной войны, в которых остро нуждается Киев, нет даже в Швейцарии. При этом владелец Leopard 1A5 — швейцарский государственный производитель вооружений Ruag AG — был готов их продать. Несколько стран, в том числе Германия, Нидерланды и Дания, планировали закупить эти танки у Ruag AG и поставить их на Украину. Производитель оружия подал заявку в Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, однако в июне передача 96 танков была заблокирована.

«Федеральный совет отдал приоритет политике нейтралитета Швейцарии, а также надежности ее верховенства права. Продажа 96 танков невозможна в соответствии с действующим законодательством. Такая сделка, в частности, противоречила бы закону о военной технике и привела бы к изменению политики нейтралитета Швейцарии», — говорится в заявлении швейцарского правительства.

Как напоминает портал, танк Kampfpanzer Leopard 1, разработанный компанией Porsche и изготовленный компанией Krauss-Maffei в Западной Германии, поступил на вооружение в 1965 году. Его выпускали до 1984 года, но прекратили в связи с началом производства танков Leopard 2. Киев мог бы использовать их для разминирования или для удержания ключевых позиций, в то время как более современные танки будут применяться в наступательных операциях на других направлениях, но вместо этого боевые машины продолжают ржаветь в Италии.