США предпочитают поставлять Украине устаревшую технику, часто конца прошлого века. Военный эксперт Мэттью Хо полагает, что Вашингтон опасается, что русские, захватив новые модели американских танков, смогли бы реконструировать секретные технологии оборонного комплекса. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт указал, что подобное уже произошло с ракетами HIMARS: русские научились подавлять GPS-навигацию этих американских ракет.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси: Министр обороны России, должность равнозначная Ллойду Остину, министру оборону США, утверждает, что то, что мы поставляем (украинцам. — ИноТВ), по качеству уступает тому, что используют русские. Согласны или не согласны?

МЭТТЬЮ ХО, военный эксперт, ветеран войны в Ираке: Я думаю, это смесь правды и пропаганды. Несколько месяцев назад или в конце прошлого года украинцы захватили новейший танк, который русские используют в бою, Т90М, и вы знаете тот же тип пропаганды: этот танк не очень хорош и так далее и тому подобное. Но в этом есть и доля правды, потому что мы прислали наше самое старое оборудование. Конечно, вы видели это у наших европейских партнёров, когда они опустошили свои запасы. Они отдали свои самые старые танки, свои самые старые самолёты. Я полагаю, что Словакия и Польша предоставили МиГ-29, которые у них были, но им пришлось канибализировать свои собственные самолёты, чтобы заставить эти МиГ-29 летать. Они сказали, что дали 30 МиГ-29, но на самом деле Украина получила только 15, потому что им пришлось взять части от 15, чтобы заставить остальные 15 работать, верно?

Вот так вот, хотя одна из причин этого: мы не хотим, чтобы оружие было захвачено, поэтому американцы так неохотно говорили, что поставят танки Abrams Украине. Сейчас первые шесть танков Abrams из 40 или около того прибудут на Украину. Это старые модели M1A1, которые, как мне кажется, появились ещё до войны в Персидском заливе. Причина, по которой мы не даём украинцам наши новые танки, наши лучшие танки, на мой взгляд, просто в том, что мы не хотим, чтобы они были захвачены. Потому что броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, верно? Так что мы не хотим, чтобы русские поняли, как работает наша броня.



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Разумеется, они бы захватили танк и «обратным инжинирингом» воссоздали броню.



МЭТТЬЮ ХО: Да, и мы уже видели, как это происходит, скажем, с ракетами HIMARS, дальность поражения которых составляет 50 миль. Они ориентируются по GPS. Русские, конечно, придумали, как заглушить GPS, и это это одна из причин, по которой Соединённые Штаты так неохотно дают ракеты ATACMS, о которых мы так много слышим, с радиусом действия 200 миль. Потому что мы не хотим, чтобы русские смогли выяснить, как поразить эти ракеты. И не только русские. Мы также обоснованно считаем, что любую информацию, которую имеют русские, они собираются передать китайцам. Это то, чем американцы действительно так обеспокоены — борьбой с китайцами, и поэтому мы не хотим, чтобы Китай узнал что-то о нашем оружии в результате потери его украинцами и захвата россиянами.



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Понял.



Дата выхода в эфир 16 августа 2023 года.