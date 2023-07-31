Times: вместо Украины отправились на слом — британские власти утилизировали 43 танка Challenger 2

Министерство обороны Великобритании уничтожило десятки танков Challenger 2, которые Лондон «мог бы передать» Киеву, пишет The Times. По полученной изданием информации, ликвидация бронемашин происходила с 2010 по 2014 год и обошлась налогоплательщикам в £4,3 млн.

Министерство обороны Великобритании уничтожило десятки танков, «которые могли быть отправлены для поддержки» Украины. Более того, этот шаг ведомства обошёлся налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов, пишет The Times.

По полученной изданием информации, правительство утилизировало 43 танка Challenger 2, которые составляют основную часть британских бронетанковых войск. Машины признали «не подлежащими ремонту по экономическим соображениям».

В результате Минобороны потратило на ликвидацию танков, которая происходила с 2010 по 2014 год, £4,3 млн. И всё это на фоне растущих опасений о способности британской армии, которую собираются сократить до наименьшего размера со времён наполеоновских войн — 73 тыс человек, — вести затяжные сражения.

Ранее высокопоставленный генерал-майор Чарльз Коллинз посетовал, что Британии придётся проявить «стратегическую покорность» и признать, что она больше не может действовать самостоятельно в крупных конфликтах. Он утверждал, что украинский кризис обнажил «устаревшее» представление о том, что крупномасштабные вооружённые столкновения остались в прошлом.

Изначально в середине 1990-х правительство Соединённого Королевства закупило 386 Challenger 2, которые участвовали в войне в Ираке. Затем количество танков, находящихся на действительной службе, сократили на 40 процентов в рамках Стратегического обзора обороны и безопасности 2010 года.

Минобороны планирует уменьшить число этих машин до 148 единиц, но при этом модернизировать их до нового стандарта Challenger 3. Ещё 75 танков поместили на долгосрочное хранение. Но, по мнению председателя специального комитета парламента по обороне Тобиаса Эллвуда, их следует поставить Киеву, которому в январе Лондону уже пообещал отправить 14 Challenger 2.

Депутат заявил, что небольшое количество бронетехники, находящейся на вооружении британской армии, противоречит урокам, извлеченным из украинского конфликта. «В действительности число исправных танков может составлять всего лишь один танковый полк из примерно 44 платформ. Столь плачевная оборонная позиция не отражает усугубляющуюся картину угрозы, с которой мы сейчас сталкиваемся», — подчеркнул Эллвуд.

Военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп отметил, что многие утилизированные танки были одними из наименее эксплуатируемых машин. Они уже находились на хранении, когда было принято решение об их сломе.

«Это то, в чём мы допустили ошибку. И, в более широком смысле, отсутствие достаточного количества танков, готовых к работе с подразделениями, которые должны были бы их использовать во время конфликта, стало серьёзной проблемой. Я думаю, армия, скорее всего, изменит эту политику в будущем», — предположил эксперт.

В то же время Крамп нашёл объяснения поступку Министерства обороны. На его взгляд, причина, по которой танки были утилизированы, отчасти заключалась в том, что их хранение в Великобритании было дорогим и что в то время крупные наземные сражения в Европе просто считались делом давно минувших дней.