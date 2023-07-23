N-TV: Польша объявила об открытии ремонтных центров для поставляемых Украине «леопардов»

По словам министра обороны Польши, строительство центра по ремонту танков Leopard в стране завершено, и теперь поставляемые на Украину машины могут ремонтироваться в Польше, сообщает немецкий телеканал N-TV. Два танка прибыли в Гливиц с этой целью. Ранее между Берлином и Варшавой возникли разногласия: Борис Писториус раскритиковал польскую сторону за слишком медленную подготовку центра, и Германия решила, что поставляемые Украине «леопарды» не будут ремонтироваться в Польше.

В Польше завершено строительство и введён в эксплуатацию центр по ремонту танков Leopard, поставляемых на Украину, к созданию которого призывал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает немецкий телеканал N-TV. Об этом объявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Ремонтный центр в Гливице запущен и работает! Первые два «леопарда» уже прибыли на завод Bumar из Украины», — написал министр в своём Twitter.

Ещё в апреле Писториус и Блащак договорились о строительстве в Гливице ремонтного центра производителя вооружений Bumar-Labedy. Там должны ремонтироваться боевые танки Leopard из Германии и Польши, которые используются Украиной в борьбе с Россией. Однако во время своего визита в Польшу в начале июля Писториус раскритиковал польскую сторону за слишком медленный прогресс в завершении строительства центра.

Как отмечает немецкий телеканал, разногласия по поводу ремонта переданных Украине танков Leopard уже возникали ранее. Как сообщается, Министерство обороны Германии изменило свои планы. Оружейные системы типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 будут ремонтироваться в Германии, а также, возможно, в Литве, заявил представитель министерства в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе. Незадолго до этого газета Handelsblatt сообщила, что правительство Германии выходит из соглашения с Польшей.

Как только вооружённые силы Украины укажут на такую необходимость, можно будет приступить к работам по ремонту Leopard 2A5 и Leopard 2A6, сообщили в немецком министерстве обороны о новых планах. «Вопрос о ремонте основных боевых танков Leopard 2A4 пока находится в стадии обсуждения», — сказал тогда представитель министерства. Этот тип танков был поставлен на Украину Польшей.

Как сообщает N-TV, причиной спора стали совершенно завышенные, по мнению немцев, ценовые ожидания поляков. В марте, после долгих колебаний, правительство Германии передало Украине 18 современных танков Leopard 2 типа A6. Обещания о поставках дали и другие европейские партнёры, в том числе Польша. Танки Leopard 2A4, поставленные Польшей, также вызывают споры: по данным Handelsblatt, из 14 поставленных машин восемь были повреждены ещё до начала эксплуатации, отмечает немецкий телеканал N-TV.