Spiegel: «сделку можно считать похороненной» — Германия не будет ремонтировать танки для Украины в Польше

Немецкие Leopard будут проходить техобслуживание или в Германии, или в Литве. Польша как ремонтная площадка больше не рассматривается, сообщает Der Spiegel. Издание уверено, что польская сторона, возможно, специально сорвала соглашение о совместном ремонте техники, так как хочет выставить Берлин противником помощи Украине.

ФРГ не удалось организовать в Польше ремонт танков Leopard 2A6, переданных Украине. Пресс-служба министра обороны Германии на саммите в Вильнюсе сообщила, что немецкая военная техника, находящаяся в распоряжении украинцев, должна для ремонта доставляться или в Литву, или в Германию. Der Spiegel отмечает, что «танки из-за большой востребованности в боевых столкновениях должны срочно пройти техобслуживание».

Немецкое издание напоминает, что изначально предполагалось ремонтировать танки в Польше, так как это значительно упрощало логистику. Польский военный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) и немецкие Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были совместно организовать ремонт на двух производственных площадках в Польше. Об этом в начале года договорился Борис Писториус со своим польским коллегой. Бо́льшую часть организационных и производственных расходов должен был взять на себя Берлин.

Однако «переговоры затянулись на месяцы», — пишет Der Spiegel, так как Польша предлагала немецким компаниям неприемлемые условия. Так, польская сторона отказывалась от предоставления гарантии на проведённые работы и выставляла завышенные в 10 раз расценки на некоторые виды услуг. Например, за каждый первичный техосмотр PGZ хотела получить более €100 тыс., в то время как в Германии данную услугу оценивают всего лишь в €12 тыс.

В начале июля разлад между Варшавой и Берлином стал открытым для публики после визита Бориса Писториуса в Польшу. Там немецкий министр на пресс-конференции с министром обороны Польши поставил последнего перед «своеобразным ультиматумом», заявив, что «в следующие 10 дней можно достичь единства» по вопросу ремонта танков. «Даже если Писториус не очень ясно выразился, его послание было понято: или стороны быстро договариваются, или Берлин отказывается от соглашения», — сообщает Der Spiegel.

Теперь по прошествии заявленных 10 дней немецкий министр всё ещё подчёркивает, что «переговоры продолжаются», но «сделку с Польшей можно считать похороненной», — уверен немецкий журнал. Чтобы поставленные на Украину танки оставались боеспособными, их необходимо будет обслуживать или в Германии, или в Литве, где у немецкого военного контингента есть возможности для их ремонта.

«С немецкой точки зрения, в ссоре с Польшей речь шла не только о деньгах». В Германии уверены: «польская сторона сознательно затягивала переговоры, чтобы опозорить Берлин», и обвиняют в этом антигерманскую позицию правящей в Польше партии «Право и Справедливость». Немецкий журнал отмечает, что Варшава уже пыталась выставить Германию препятствием на пути военных поставок для Украины в начале конфликта.

Der Spiegel сообщает, что ссора между странами может ещё более углубиться, так как во время прошедшего визита немецкий министр увязал размещение систем Patriot с судьбой соглашений по ремонту танков Leopard. Польша хотела бы, чтобы немецкие ПВО и дальше оставались на границе с Украиной и защищали транспортно-сортировочные узлы для поставок оружия на Украину, но «Писториус теперь должен решить, останутся ли системы ПВО в Польше или возвратятся в Германию».