N-TV: «воздушные замки» — в бундесвере скептически отнеслись к решению направить в Литву 4 тыс. военных

Заявление Бориса Писториуса о готовности отправить в Литву до 4 тыс. военнослужащих вызвало скептическую реакцию у главы Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнера, сообщает немецкий телеканал N-TV. По его словам, такое решение понятно, но сначала необходимо выполнить большую работу и выделить на это больше средств, в том числе самой Германии. Кроме того, Литва должна создать всю необходимую для военных инфраструктуру, а сделать это она сможет не раньше 2025 года.

Председатель Союза военнослужащих бундесвера Германии Андре Вюстнер с большим скептицизмом отреагировал на заявление министра обороны Бориса Писториуса о размещении в Литве на постоянной основе бригады численностью 4 тыс. человек, сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Решение правительства Германии о размещении бригады, включая условия, выдвинутые Борисом Писториусом, в принципе понятно, — отметил Вюстнер в интервью редакционной сети Германии RND. — Между объявлением и реализацией, однако, теперь есть много домашней работы для самой Литвы, но особенно — для нашего министерства обороны».

Также Вюстнер добавил: «Для бундесвера заявление Бориса Писториуса стало неожиданностью. Возникает множество концептуальных вопросов, начиная с нехватки материального оснащения, необходимых структурных изменений и, наконец, того, как эти объявления непосредственно повлияют на военных в армии, базы вооружённых сил и медицинскую службу, а также на их семьи». Возникает, например, вопрос, нужно ли строить в Литве объект, подобный тому, который используют американские войска в Германии — с полной инфраструктурой для проживания, включая школы, торговые центры и спортивные сооружения. Также неясно, будет ли грозить переезд солдатам и их семьям.

Председатель Союза бундесвера также подчеркнул, что выполнение заявления Писториуса приведёт к увеличению финансовых требований уже в оборонном бюджете на 2024 год. Если же это не будет сделано, то все слова министра обороны окажутся не более, чем воздушными замками, сказал Вюстнер. Он предполагает, что такое решение не было принято в кратчайшие сроки и что генеральный инспектор уже имеет в виду соответствующие концептуальные соображения. Информация об этом должна быть предоставлена как можно скорее, потребовал глава Союза военнослужащих бундесвера.

Министр обороны уже намекнул на логистические проблемы в своем неожиданном заявлении, сделанном накануне в Литве. «Германия готова разместить в Литве на постоянной основе усиленную бригаду», — сказал Писториус в Вильнюсе. Необходимым условием для этого является наличие «соответствующей инфраструктуры» на месте, а также «совместимость с планами НАТО», подчеркнул министр обороны.

Размещение бригады численностью около 4 тыс. военнослужащих «плюс оснащение» и семьи потребует «значительных усилий», сказал Писториус в Вильнюсе. Он договорился со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, что рост численности бригады будет шаг за шагом следовать за «ростом инфраструктуры». Президент Литвы Гитанас Науседа заверил Писториуса, что вся необходимая инфраструктура для размещения немецких солдат будет построена к 2026 году, а в идеале даже к 2025 году, сообщает немецкий телеканал N-TV.