Bloomberg: в своей новой стратегии Германия объявила Россию «главной угрозой»

Немецкий канцлер Олаф Шольц и другие высокопоставленные министры представили журналистам новую стратегию безопасности. Авторы документа выделили Москву в качестве «основной угрозы» евроатлантическому региону, но вместе с тем дали понять, что собираются развивать отношения с Пекином, несмотря на растущие разногласия, пишет Bloomberg.

Германия выделила Россию в качестве «главной угрозы». При этом Берлин дал понять, что хочет укреплять связи с Китаем, несмотря на то что азиатская страна «всё больше ведёт себя как соперник и конкурент», пишет Bloomberg.

Все эти пункты содержатся в новой стратегии национальной безопасности страны, опубликованной правительством Олафа Шольца. Она также закрепляет в качестве официальной цели ежегодные траты не менее 2% ВВП на оборону, как того требует НАТО, поясняет издание.

«Современная Россия на данный момент представляет собой самую серьёзную угрозу миру и безопасности в евроатлантическом регионе», — говорится в 70-страничном документе. Кроме того, в нём упоминается необходимость сохранения доступа к сырью и технологиям, а также энергетические вызовы.

Немецкие власти признали усиление «элементов соперничества и конкуренции» в отношениях с КНР в последние годы. Но при этом они подчеркнули, что Пекин «остаётся партнёром, без которого невозможно решить многие из наиболее острых глобальных проблем».

Шольц и высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус и министр финансов Кристиан Линднер, представили СМИ стратегию на пресс-конференции в Берлине. Она должна прояснить политику правительства и ответить на то, что канцлер называет «историческим поворотным моментом», вызванным украинским конфликтом.

Коалиция Шольца, в которую входят социал-демократы, зелёные и свободные демократы, месяцами спорила о том, как должна выглядеть стратегия безопасности. В то же время критики обвиняли правительство в том, что оно ставит партийную политику выше потребностей страны, обращает внимание Bloomberg.

«Германия не придерживается стратегического подхода, потому что мы понятия не имеем, кем мы на самом деле хотим быть в этом охваченном конфликтами мире», — написал накануне в Тwitter эксперт по внешней политике главной оппозиционной христианско-демократической партии Норберт Рёттген.

«В результате в Европе по-прежнему будет сохраняться вакуум лидерства. Потому что без чёткого немецкого курса Европа также не может найти и укрепить свою роль в мире», — добавил политик.