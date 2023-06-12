Das Erste: Шольц призвал закрыть бреши на рынке труда Восточной Германии рабочими руками из-за рубежа

Канцлер Шольц призвал предпринимателей в Восточной Германии быть более открытыми к рабочим из-за рубежа, так как одними наличествующими трудовыми ресурсами и повышением зарплат проблему незанятых вакансий, по мнению политика, не решить. В бундестаге с этой целью уже обсуждается реформа миграционного законодательства, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Олаф Шольц рекомендовал компаниям из Восточной Германии привлекать новых сотрудников из-за рубежа и лучше к ним относиться. «Необходимо понять, что иностранная рабочая сила не только потребна, но и действительно приветствуется в Германии», — заявил канцлер на Восточногерманском экономическом форуме. Как передаёт Das Erste, по мнению Шольца, то, как относятся к иностранному рабочему в принимающей стране, не менее важно, чем зарплата. «Как работодатели вы можете внести локальный вклад в открытую миру Германию. И это то, что я прошу вас сделать сегодня», — цитирует политика телеканал.

Низкие заработные платы — вторая проблема предприятий на территории бывшей ГДР. Как отмечает Das Erste, «немцы на востоке страны получают всё ещё в среднем на 620 евро в месяц меньше, чем на западе». Канцлер признаёт важность заработной платы для привлечения новых сотрудников и надеется изменить ситуацию программой «Экономический бум Восток» (Wirtschaftsboom Ost).

Несмотря на то что 72% восточногерманских предпринимателей называют именно увеличение денежного вознаграждения сотрудников средством для борьбы с дефицитом рабочей силы, канцлер настаивает на приоритетности привлечения новых рабочих рук из-за рубежа. «Одними местными работниками мы не закроем брешь, проявившуюся особено сильно на востоке страны», — заявляет канцлер.

С этой целью в бундестаге, продолжает Das Erste, обсуждается, «возможно, самое современное миграционное законодательство в мире». В случае принятия поправок ищущие работу иностранцы смогут легче прибывать в Германию, в том числе ещё не получив рабочего места, а только с целью его будущего поиска. Финальное голосование в бундесрате запланировано на начало июля.

Кроме поиска новых работников за рубежём, канцлер рекомендовал представителям бизнеса инвестировать не только в Китай, но и в другие регионы. «Китай открылся для мировых рынков и пережил невероятный экономический рост за последние 30—40 лет, и немецкие компании также активно участвовали в бизнесе в Китае и с Китаем», — цитирует Шольца Das Erste. «Сейчас задача не в том, чтобы вы ушли оттуда», а в том, чтобы «убедиться, что вы находитесь и во многих других местах», — считает канцлер. Рекомендации Шольца связывают с событиями последних лет, которые «показали, что слишком большая зависимость от отдельных компаний или регионов была невыгодной», — констатирует Das Erste.