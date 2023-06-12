Das Erste: Шольц призвал закрыть бреши на рынке труда Восточной Германии рабочими руками из-за рубежа
Олаф Шольц рекомендовал компаниям из Восточной Германии привлекать новых сотрудников из-за рубежа и лучше к ним относиться. «Необходимо понять, что иностранная рабочая сила не только потребна, но и действительно приветствуется в Германии», — заявил канцлер на Восточногерманском экономическом форуме. Как передаёт Das Erste, по мнению Шольца, то, как относятся к иностранному рабочему в принимающей стране, не менее важно, чем зарплата. «Как работодатели вы можете внести локальный вклад в открытую миру Германию. И это то, что я прошу вас сделать сегодня», — цитирует политика телеканал.
Низкие заработные платы — вторая проблема предприятий на территории бывшей ГДР. Как отмечает Das Erste, «немцы на востоке страны получают всё ещё в среднем на 620 евро в месяц меньше, чем на западе». Канцлер признаёт важность заработной платы для привлечения новых сотрудников и надеется изменить ситуацию программой «Экономический бум Восток» (Wirtschaftsboom Ost).
Ссылки по теме
-
NBC News: американские компании пытаются ограничить удаленку, чтобы вернуть работников в пустующие офисы
-
Der Spiegel: вместо проведения реформ Олаф Шольц кормит народ мотивирующими лозунгами
-
Das Erste: Германии нужна рабочая сила из Бразилии
-
WP: из копирайтеров в сантехники — лишившись работы из-за ИИ, люди уходят в профессии, которые тот не может заменить