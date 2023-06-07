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Der Spiegel: вместо проведения реформ Олаф Шольц кормит народ мотивирующими лозунгами

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Германия погружается в рецессию: в то время как на бумаге экономика страны — всё ещё мотор Европы, показатели темпа роста ВВП уже несколько лет хуже, чем у Греции и Испании. Der Spiegel сомневается в способности правительства Шольца предложить что-то наподобие «Агенды-2010» Шрёдера, которая вытащила Германию из структурной рецессии 2001 года, и констатирует, что до сих пор вся деятельность правящего кабинета сводилась к мотивирующим лозунгам поддержки.
Der Spiegel: вместо проведения реформ Олаф Шольц кормит народ мотивирующими лозунгами
AP
Как и многие главы правительств до него, Шольц пытается демонстрировать уверенность несмотря на плохие статистические данные, пишет Der Spiegel. «Правительство должно просто и дальше решать одну проблему за другой», — заявляет канцлер. По его мнению, для главы государства важнее «самообладание» и «позитивная повестка», чем прогнозы учёных, которые «всё равно не умеют считать».
 
Экономисты же говорят, что Германия погружается в рецессию, народное хозяйство «парализовано» недостатком рабочий силы, высокими энергетическими и налоговыми издержками. «На бумаге Федеративная республика — всё ещё центр экономической силы континента, в действительности же по росту экономики она годами находится позади таких стран, как Франция, Испания или Греция», — сообщает Der Spiegel. Одна треть немецких предприятий предпочитает инвестировать за границей из-за высоких издержек дома, а «96 процентов семейных фирм уверены в том, что деиндустриализация республики уже давно началась», — продолжает издание. А правительство своими действиями только поддерживает упаднический настрой.
 
Как замечает Der Spiegel, кабинет Шольца погряз во внутренних склоках. «Если зелёные предлагают реформу отопления, то ей противостоит СвДП с каталогом из 77 вопросов», министр экономики настаивает на субсидируемой электроэнергии для предприятий, Минфин накладывает вето. При этом канцлер «обещает голубое небо и экономический рост, как в 1950-е годы»«Даже близкие к канцлеру специалисты спрашивают, что мог курить глава правительства перед своими прогнозами», — иронизирует немецкое издание.
 
Особенно расстраивает, пишет Der Spiegel, что в коалиционном соглашении было записано много правильных вещей, которые не реализованы или, хуже того, были приняты абсолютно противоположные решения. Например, социал-демократы проталкивают четырёхдневную рабочую неделю, которая дополнительно увеличит потребность в сотрудниках, при этом десятки тысяч рабочих вакансий и так остаются не занятыми, а министр финансов, избранный на обещаниях низких налогов для инвесторов, так и не сделал ни одного шага в этом направление, и это не единичные случаи, сообщает издание.
 
В пример действующему канцлеру Der Spiegel ставит Герхарда Шрёдера, который поначалу тоже пытался управлять страной без оглядки на прогнозы экономистов, но в конце концов, услышал призывы к реформам и принял так называемую «Агенду-2010». К лучшим достижениям программы Шрёдера издание относит снижение безработицы. «С 2005 года возникли миллионы новых рабочих мест, принёсших пользу не только предприятиям и нанятому персоналу, но и государственным кассам». Шольцу, по мнению издания, также стоило поставить занятость в центр политической повестки. «Не только потому, что в следующие годы более 4 миллионов работающих уйдут на пенсию. Но и потому, что кто-то будет должен смонтировать на крышах миллионы солнечных панелей, обещанных кабинетом действующей коалиции».
 
К правильным начинаниям правительства издание относит привлечение рабочей силы из-за рубежа, «хотя этого будет недостаточно». Если правительство Шольца серьёзно займётся проблемой нехватки рабочих рук, оно должно задуматься над их увеличением за счёт наличных в стране ресурсов. Например, можно было бы, по мнению Der Spiegel, увеличить количество детских садов, чтобы сидящие с детьми вышли на работу. Возможно, стоило бы отменить досрочный выход на пенсию в 63 года или же, «если это решение слишком непопулярно», стимулировать занятость пожилых отменой налогов на заработную плату для пенсионеров, как уже предлагал один из советников правительства.
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Der Spiegel Германия Европа
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