Der Spiegel: вместо проведения реформ Олаф Шольц кормит народ мотивирующими лозунгами

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Les Echos: экспорт российской нефти в Индию вновь бьёт рекорды Les Echos
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Berliner Zeitung: «проваливай, поджигатель войны» — канцлер Шольц смог на себе прочувствовать реальные настроения граждан Германии Berliner Zeitung
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NBC: опасное сближение — китайский корабль прошёл рядом с американским эсминцем в Тайванском проливе NBC
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WT: США готовят киберстратегию для борьбы с «изощрённой северокорейской угрозой целевого фишинга» Washington Times
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Daily Mail: не покупали в течение месяцев — британцы столкнулись c подорожанием и дефицитом яиц Daily Mail
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Депутат Картаполов заявил, что СМС о мобилизации не приравниваются к получению повестки
Получение СМС-оповещений о мобилизации гражданина не будут приравнены к получению повестки, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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Экс-губернатор Нью-Джерси Кристи объявил о планах участвовать в президентских выборах
Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США на предстоящих выборах.
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Глава турфирмы признал вину в гибели туристов на Ключевском вулкане в 2022 году
Директор туристической компании ООО «Экстрим тайм» из Новосибирска признал свою вину в гибели туристов на Ключевском вулкане в 2022 году.
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Власти Харькова сообщили о взрывах возле аммиакопровода Тольятти — Одесса
Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах возле аммиакопровода Тольятти — Одесса в Купянском районе.
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Власти США и Британии обсудят укрепление сотрудничества в экономике и обороне
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудит с президентом США Джо Байденом и конгрессменами укрепление сотрудничества в сферах экономики и обороны.
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Пекин призвал не допустить ядерную катастрофу на ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза всемирной организации призвал не допустить ядерной катастрофы в связи с угрозой безопасности работы Запорожской АЭС из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС.
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Дивнич и Хачатрян проведут бой на турнире бойцовской лиги «Наше Дело» 12 июня
Максим Дивнич и Давид Хачатрян проведут поединок на турнире бойцовской лиги «Наше Дело» в Санкт-Петербурге.
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Додик заявил, что был горд получить от Путина орден Александра Невского
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что горд получить от президента России Владимира Путина орден Александра Невского.
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В Китае выразили обеспокоенность в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь выразил обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС и его экологическими последствиями.
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Заварзин не верит в выход московской «Родины» в РПЛ
Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин считает, что московская «Родина» вряд ли сможет пробиться в элитный дивизион чемпионата России по футболу через переходные матчи.
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Патрушев примет участие во встречах по линии СБ России и Белоруссии, а также ОДКБ
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев примет участие в мероприятиях по линии Совбезов России и Белоруссии, а также ОДКБ в Минске.
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Гришин считает, что некоторые принижают заслуги Семака
Тренер футбольной академии московского ЦСКА Александр Гришин полагает, что Сергею Семаку довольно непросто работать на посту наставника петербургского «Зенита».
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Замгенсека ООН указал на долгосрочные последствия разрушения Каховской ГЭС
Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия в результате разрушения Каховской ГЭС для обеих сторон конфликта.
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В ялтинском «Рубине» заявили, что ряд футболистов команды имеют украинские паспорта
Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников признался, что в состав команды входят футболисты не только с российским гражданством.
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Лысенко заявил, что предпочтёт мировой рекорд золоту Олимпийских игр
Чемпион мира в прыжках в высоту Данил Лысенко дал понять, что Олимпиада для него менее важна чем установление рекорда планеты.
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Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
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Небензя заявил, что ВСУ давно заявляли о планах взорвать Каховскую ГЭС
Руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
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Раскольники захватили Петропавловский храм УПЦ в Ровенской области
Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Петропавловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Хоров Ровенской области.
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Небензя: Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки сил и нанесения ущерба
Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки подразделений украинской армии и нанесения гуманитарного ущерба населению прилегающих районов.
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Алькарас обыграл Циципаса и вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
Испанец Карлос Алькарас оформил выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
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Небензя: Россия возлагает всю ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и Запад.
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Романо: Канте присоединится к Бензема в «Аль-Иттихаде»
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в саудовском клубе «Аль-Иттихад».
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Небензя: ООН в контексте расследования по Каховской ГЭС не должна повторить ошибок
ООН в контексте расследования по Каховской ГЭС не должна повторить ошибок, как в случае с провокацией Украины в Буче и подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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Гвардиола: футболисты МС уверены в своих силах перед финалом Лиги чемпионов с «Интером»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что его подопечные подойдут к финальному матчу Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 с «Интером» с боевым настроем.
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Небензя: Россия призывает Генсека ООН осудить подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.
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Небензя: Россия заинтересована в проведении расследования разрушения Каховской ГЭС
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия заинтересована в проведении расследования разрушения Каховской ГЭС.
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Бензема — о переходе в «Аль-Иттихад»: это для меня новый вызов
Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема считает, что его переход в «Аль-Иттихад» привлечёт дополнительное внимание к чемпионату Саудовской Аравии.
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В подтопленной Корсунке под Новой Каховкой спасатели сняли с крыш 17 человек
Спасатели сняли с крыш домов 17 жителей Корсунки под Новой Каховкой, оказавшейся подтопленной из-за разрушения Каховской ГЭС.
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Бастрыкин поручил объединить уголовные дела об отравлении сидром в одном производстве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела об отравлении сидром в разных российских регионах в одном производстве.
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Власти: ситуация с подтоплением в Голой Пристани ухудшилась, уровень воды быстро растёт
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ситуация с подтоплением в Голой Пристани к вечеру 6 мая резко ухудшилась, уровень воды начал быстро расти.
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Байден на фоне ситуации с Каховской ГЭС заявил о планах США продолжить помогать Киеву
Американский президент Джо Байден на фоне ситуации с подрывом Каховской гидроэлектростанции заявил о планах США продолжить помогать Киеву.
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Талалаев: ФНЛ остаётся лучшей лигой мира, боязни перед ней нет
Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев дал понять, что готов к работе в чемпионате России по футболу в Первой лиге.
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Гросси: присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС возглавит ротацию экспертов в рамках миссии на ЗАЭС.
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Организация ООН начала поставлять питьевую воду эвакуированным из-за ЧП на Каховской ГЭС
Международная организация по миграции начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской гидроэлектростанции.
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«Фиорентина» изъявила желание вернуть Кокорина
Тимофей Бердышев, агент Александра Кокорина, дал понять, что российский нападающий может начать чемпионат Италии по футболу сезона-2023/24 в составе «Фиорентины».
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Всероссийский фестиваль «Детство» состоится 8—11 июня в Нижнем Новгороде
Всероссийский культурно-просветительский фестиваль «Детство» состоится 8—11 июня в Нижнем Новгороде.
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В Уфе объявили программу мероприятий в честь Дня города
В Уфе рассказали о программе мероприятий, запланированных на 12 июня, когда будет отмечаться День города.
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В Татарстане продлили программу развития физкультуры и спорта до 2026 года
В Татарстане до 2026 года продлили программу развития физической культуры и спорта. Дополнительно будет выделено почти шесть миллиардов рублей.
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Кардиолог Пелагеина дала советы по занятиям спортом людям с ограничениями по здоровью
Врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Пелагеина рассказала, как заниматься спортом тем, кто имеет какие-либо ограничения по здоровью.
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Бесплатной землёй в Подмосковье обеспечили 970 многодетных семей с начала года
Бесплатной землёй в Московской области обеспечили более 970 многодетных семей с начала 2023 года.
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Специалист Кумпель: летом найти работу легче всего
Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что лето можно считать сезоном с низкой соискательской конкуренцией на рынке труда, тогда как количество предложений работодателей остаётся стабильным.
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В Петербурге обсудили идею воссоздания колокольни Растрелли
На заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга обсудили идею воссоздания колокольни Растрелли, которую архитектор задумывал как часть ансамбля Смольного собора.
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Суд назначил принудительное лечение экс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве
Мосгорсуд назначил принудительное лечение экс-офицеру Сергею Глазову, устроившему стрельбу в МФЦ столичного района Кузьминки в декабре 2021 года.
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Минздрав России: от отравления суррогатным сидром пострадали 90 человек, 29 скончались
Минздрав России сообщил, что, по последним данным, от отравления суррогатным сидром на территории страны пострадали 90 человек, 29 скончались.
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Губернатор: более 8 тысяч жителей Белгородской области находятся в ПВР
Более 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа Белгородской области в связи с обстрелами со стороны украинской армии, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в пяти муниципалитетах региона.
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TSN: «Филадельфия» обменяла Проворова в «Коламбус»
Российский защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс» в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.
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Кабмин рассмотрит вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга.
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Дмитриева: Хачанов показал великолепный теннис в матче «Ролан Гаррос» с Джоковичем
Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева считает, что россиянин Карен Хачанов провёл прекрасный матч в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Франции с сербом Новаком Джоковичем.
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Белый дом не стал комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Киева
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отказался комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Украины.
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Зеленский заявил, что ждёт поставок «мощного» количества F-16 от Запада
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что ждёт поставок «мощного» количества истребителей F-16 от некоторых стран Европы.