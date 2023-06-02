FAZ: Германия «живёт за счёт инвестиций, сделанных в прошлом»
Германия обеспокоена своей экономической конкурентоспособностью. По уровню экономического роста ФРГ находится на последнем месте в Европе, население стареет, а немецкие предприниматели, встревоженные высокими ценами на электроэнергию, предпочитают инвестировать в США. Новое исследование экономистов из Ассоциации научно-исследовательских фармацевтических компаний лишь добавляет тревог, пишет немецкая Frankfurter Allgemeine. По мнению учёных, гораздо большую проблему, чем высокие цены на электроэнергию, представляет то, что Германия «уже много лет живёт за счёт инвестиций, сделанных в прошлом». При этом «в сравнении со многими другими развитыми экономиками основной капитал Германии за прошедшие 20 лет существенно потерял в качестве», — цитирует экономистов издание.
Под основным капиталом понимаются здания заводов, оборудование, состояние дорог и школ в стране, а также интеллектуальная собственность: разработки, программное обеспечение и базы данных. Основной капитал вместе с рабочей силой являются фундаментом для экономического развития страны. Устаревание основного капитала неизбежно сказывается на конкурентоспособности страны в мире, утверждает Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на авторов исследования — Клауса Михельсена и Симона Юнкера. Напротив, чем новее и современнее основной капитал, тем выше добавленная стоимость на одного занятого в экономике, а значит, тем выше конкурентоспособность экономики.
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