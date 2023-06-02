FAZ: Германия «живёт за счёт инвестиций, сделанных в прошлом»

Отсутствие инвестиций беспокоит немецких экономистов даже больше, чем высокие цены на электроэнергию, сообщает Frankfurter Allgemeine. Недавнее исследование показало, что за 20 лет качество «основного капитала» в Германии существенно снизилось и это сказывается на глобальной конкурентоспособности страны. По мнению учёных, без государственных усилий ситуацию будет трудно переломить.

Германия обеспокоена своей экономической конкурентоспособностью. По уровню экономического роста ФРГ находится на последнем месте в Европе, население стареет, а немецкие предприниматели, встревоженные высокими ценами на электроэнергию, предпочитают инвестировать в США. Новое исследование экономистов из Ассоциации научно-исследовательских фармацевтических компаний лишь добавляет тревог, пишет немецкая Frankfurter Allgemeine. По мнению учёных, гораздо большую проблему, чем высокие цены на электроэнергию, представляет то, что Германия «уже много лет живёт за счёт инвестиций, сделанных в прошлом». При этом «в сравнении со многими другими развитыми экономиками основной капитал Германии за прошедшие 20 лет существенно потерял в качестве», — цитирует экономистов издание.

Под основным капиталом понимаются здания заводов, оборудование, состояние дорог и школ в стране, а также интеллектуальная собственность: разработки, программное обеспечение и базы данных. Основной капитал вместе с рабочей силой являются фундаментом для экономического развития страны. Устаревание основного капитала неизбежно сказывается на конкурентоспособности страны в мире, утверждает Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на авторов исследования — Клауса Михельсена и Симона Юнкера. Напротив, чем новее и современнее основной капитал, тем выше добавленная стоимость на одного занятого в экономике, а значит, тем выше конкурентоспособность экономики.

Результаты исследования рисуют для Германии безрадостную перспективу. Экономисты отмечают, что уровень качества основного капитала снизился во многих странах, но в Германии «снижение было наиболее отчётливым, на 12 пунктов». Франция, Великобритания и Нидерланды показали в исследовании значительно более хорошие результаты, чем Федеративная Республика, пишет Frankfurter Allgemeine, поэтому одной лишь переориентацией инвесторов на Китай и другие азиатские страны устаревание основного капитала в ФРГ не объяснить.

Прежде всего общественный основной капитал пострадал от недоинвестирования, утверждают в исследовании учёные. Как отмечает Frankfurter Allgemeine, очевидное для всех плачевное состояние школ, мостов и железнодорожной инфраструктуры подтверждает результаты исследования учёных. Выводы экономистов дополнительно усиливают и более ранние публикации Института немецкой экономики от 2019 года, в которых слабая финансовая устойчивость муниципалитетов была обозначена причиной плохого состояния социальных и инфраструктурных объектов, продолжает издание.

Не сильно лучше ситуация и с состоянием основного капитала предприятий. «По сравнению с 1991 годом только некоторые отрасли смогли сохранить уровень качества основного капитала и лишь единицы — улучшить», — сообщает Frankfurter Allgemeine. Относительно неплохо чувствуют себя машиностроение, станкостроение и фармацевтические предприятия. Благодаря инвестициям в интеллектуальную собственность они смогли сохранить свои позиции. Обратная картина наблюдается в немецком химпроме и IT-секторе, которые неизменно оказываются на последних местах по развитию интеллектуальной собственности.

Для модернизационного рывка Германии, по мнению учёных, нужны субсидии для инвесторов и государственная финансовая поддержка исследований. Государству необходимо ускориться в развитии цифровизации и переходе на возобновляемые источники энергии. «Без предварительных государственных усилий частные инвестиции будут редкими», — приводит выводы исследователей Frankfurter Allgemeine.