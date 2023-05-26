DWN объявил о начале рецессии в Германии — инфляция поставила немцев на колени

Экономика в Германии сокращается второй квартал подряд и это свидетельствует об официальном рецессии начале в стране, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Высокая инфляция поставила немецких потребителей на колени, а вместе с ними обрушилась и вся экономика. К тому же на ситуации в стране отразился стремительный рост цен на энергию. И эксперты прогнозируют, что во второй половине 2023 года всё только ухудшится, рассказывает немецкое издание.

Немецкая экономика сокращается два квартала подряд, что свидетельствует об официальном начале в стране рецессии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По сравнению с предыдущей четвертью года с января по март внутренний валовый продукт уменьшился на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства. Выходит, что его первоначальный прогноз об ожидаемой к концу апреля стагнации не подтвердился. В предыдущем квартале в 2022 году сокращение ВВП составило даже целых 0,5%, отмечает немецкое издание.

Высокая инфляция «поставила потребителей на колени», а вместе с ними обрушилась и вся экономика, объясняют эксперты. Зимой пришлось поплатиться за высокий рост цен на энергию. Покупательная способность граждан ФРГ существенно снизилась, потому что зарплаты росли медленнее. Люди стали экономить на продуктах питания, одежде, образовании и мебели. Также немцы стали реже покупать автомобили. Сократились и расходы государства — на 4,9%. И специалисты не ожидают, что в ближайшее время ситуация улучшится. Виной тому служит ряд негативных факторов. В частности, последствия увеличения Европейским центральным банком своей процентной ставки достигли сейчас максимального эффекта. Спрос на кредиты снизился. Инфляция, может быть, и снижается, но денежная политика только ужесточается.

В мае индекс экспортных ожиданий в немецкой промышленности упал на 1,8 пункта, о чём свидетельствуют данные Мюнхенского института экономических исследований. В результате он достиг самого низкого значения с ноября 2022 года. «Немецкой экспортной экономике не хватает динамики», — отмечают эксперты. И они не ожидают роста в ближайшее время. Наоборот, во второй половине 2023 года ситуация может оказаться ещё более мрачной. Компенсировать слабый уровень потребления и пошатнувшуюся строительную индустрию не получится. Поэтому сокращение немецкой экономики продолжится, прогнозируют специалисты.