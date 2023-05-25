Или судиться, или продать вполцены — RND объяснила, почему немецким компаниям нелегко прощаться с Россией

Некоторые немецкие компании ушли из России после начала конфликта на Украине, другие продолжают свою экономическую деятельность, несмотря на критику и репутационные потери, пишет RND. Как утверждает издание, закрытие бизнеса в России — задача, которая со стороны выглядит довольно простой, а на практике зачастую оказывается очень сложной. Односторонний разрыв контрактов грозит долгими разбирательствами в российских судах, а попытки продажи далеко не всегда оправданы.

Немецкие компании постоянно подвергаются критике за то, что, несмотря на конфликт на Украине и западные санкции, они до сих пор не прекратили свою экономическую деятельность в России. Ещё в 2022 году профессора престижного Йельского университета опубликовали в интернете «список позора», в котором перечислены все компании, которые всё ещё работают в России. Деловая задача, которая со стороны выглядит довольно простой, на практике часто оказывается очень сложной, сообщает RND.

Для того чтобы расторгнуть договор поставки, требуется очень веское обоснование, поскольку Россия юридически не признаёт санкции ЕС и США. Это означает, что если компания не сможет предоставить основания для досрочного прекращения отношений поставки в соответствии с российским законодательством, она столкнётся с огромными исками о возмещении убытков в связи с нарушением договора.

Если компания базируется в Германии, не имеет активов в России и не ведёт иной международной деятельности, для неё всё складывается относительно легко, поскольку немецкие суды не приводят в исполнение российские решения. Но как только компания начинает вести бизнес за пределами России, могут возникнуть проблемы, потому что у целого ряда стран заключены соглашения о взаимной правовой помощи с Россией. В этих странах решения российских судов исполняются. Это относится, например, к Китаю и почти ко всем странам постсоветского пространства, таким как Казахстан, Армения или Грузия.

Германия поставляла в Россию значительную часть продукции машиностроения, часто в сочетании с долгосрочными контрактами на обслуживание. Таким немецким компаниям «выбраться из России» очень тяжело. Российские подрядчики предлагают им все юридические возможности для продолжения оказания услуг в России или, если это невозможно, заставляют их понести максимально возможный ущерб. В железнодорожном секторе, например, немецкие компании поставляли поезда на российский рынок, а также производили их обслуживание. С момента расторжения контрактов судебным разбирательствам «не видно конца». В автомобильной сфере многие компании полностью прекратили свою деятельность в России и больше не поставляют запчасти. Это также привело к юридическим конфликтам.

Продажи компаний также затруднены. С сентября 2022 года продажа любой компании из «недружественной страны» требует одобрения. За это отвечает правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Туда необходимо подать заявку. Сделка не может состояться без решения этой комиссии, так как нотариусы и регистрационные органы могут осуществлять свою деятельность только на основании этого решения.

Для подачи заявки необходимо определить стоимость предприятия путём экспертизы. Покупная цена не может превышать 50% от стоимости предприятия, определённой в ходе экспертизы. Кроме того, покупатель должен заплатить налог в размере от 5% до 10% от стоимости компании. Обычно покупатель просит продавца вычесть эту сумму из покупной цены. Всё это означает, что за продажу компании практически невозможно получить более 40% от стоимости, указанной в экспертном заключении.

Как утверждает издание, процедура остаётся в значительной степени непрозрачной, критерии принятия решений неясны, а правовая база постоянно меняется. Официального решения по заявке можно ожидать в течение трёх-пяти месяцев — оно может быть как положительным, так и отрицательным. Кроме того, могут быть сформулированы оговорки.

Покупателями чаще всего становятся менеджеры компаний, которые, хотя и имеют представление о бизнесе, не имеют необходимого покупательского капитала. Затем начинаются длительные поиски финансирования, которые не всегда заканчиваются успехом, пишет RND.