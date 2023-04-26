Bloomberg: в ответ на западные санкции Москва решила взять под контроль активы недружественных государств

Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству вводить временный государственный контроль над имуществом компаний или частных лиц из стран, которые ведут антироссийскую политику. Под «внешнее управление» уже попали дочерние предприятия финской Fortum и немецкой Uniper, пишет Bloomberg. Это первый подобный шаг Кремля, принятый в ответ на заморозку его активов европейскими странами, отмечает издание.

Россия взяла под свой контроль предприятия, принадлежащие финской компании Fortum и немецкой Uniper. Это первый подобный шаг Кремля, принятый в ответ на заморозку его активов европейскими странами после начала спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.

Накануне Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству вводить государственный контроль над активами компаний или частных лиц из недружественных государств, включая Америку и её союзников, в качестве реакции на аналогичные действия или угрозу их применения.

Задачу курировать этот вопрос получило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). По словам его представителей, новая инициатива не затрагивает вопросов собственности на активы.

«Подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний», — говорится в официальном заявлении ведомства. При этом в нём отмечается, что «первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения».

Инициатива подразумевает введение временного внешнего управления на индивидуальной основе, при необходимости перечень активов может быть расширен. Мера утрачивает силу только в случае указа президента, подчёркивают в Росимуществе.

Пока в управление ведомства должны перейти 83,7% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper, и 98,2% акций АО «Фортун», принадлежащего Fortum. Обе компании пытались продать свои доли после того, как Путин приказал ввести войска на Украину, но Кремль заблокировал их усилия, «запретив иностранным инвесторам продавать российские активы без специального разрешения и потребовав большую скидку», утверждает издание.

Ранее Москва «пригрозила» конфисковать имущество иностранных компаний после того, как Германия взяла под свой контроль местное подразделение «Газпрома», которое позже было национализировано. В то же время правительство Олафа Шольца наложило арест на активы «Роснефти».

Представители Fortum сообщили Bloomberg, что у них нет официального подтверждения действий России. Они также отказались комментировать возможные последствия для активов, пообещав разъяснить ситуацию после получения дополнительной информации.

Предприятие, контролируемое финским правительством, было одним из крупнейших иностранных инвесторов в электроэнергетический сектор России. В его распоряжении находились семь ТЭЦ на Урале и в Западной Сибири, а также ветровые и солнечные электростанции. В мае 2022 года компания объявила о планах выставить активы на продажу, но процесс застопорился, поскольку Кремль отказался одобрять сделки, поясняет издание.

Ранее в этом году Uniper объявила об убытках «Юнипро» в размере €4,4 млрд, заявив, что больше не контролирует операции российской «дочки». Немецкая компания пыталась продать подразделение и заявила в феврале, что нашла покупателя из России, но сделка повисла в воздухе «в ожидании одобрения Путина», заключает Bloomberg.