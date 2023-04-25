Немецкий журналист: стратегия Запада на Украине не приносит успеха

Запад столкнулся на Украине с рядом неприятных моментов, пишет известный немецкий журналист Габор Штайнгарт в журнале Focus. Линия фронта слишком протяжённа, военное оснащение Украины недостаточно, антироссийские санкции не дают эффекта, Запад тратит на конфликт огромные средства, поддержка общественности слабеет, а НАТО проявляет единство только на словах. Таким образом, сейчас всё указывает на то, что Украина движется к миру — на российских условиях.

Можно сказать, что Украина приближается к миру, и это могло бы быть хорошей новостью, пишет известный немецкий журналист Габор Штайнгарт в журнале Focus. Однако, с его точки зрения, есть и плохая новость: судя по всему, это будет мир, установленный «российским диктатом».

Как отмечает автор статьи, с Украиной сейчас не всё в порядке, не только в общественном мнении или на поле боя — многое связано с реакцией Запада, многословной и малоуспешной. По мнению Габора Штайнгарта, в связи с Украиной для Запада сейчас существует восемь неприятных моментов.

Во-первых, линия фронта слишком длинная, чтобы относительно небольшая украинская армия смогла добиться здесь каких-либо успехов на местности, — она достигает около 1300 км. «Украина всё больше и больше напоминает разваливающееся государство», — пишет немецкий журналист. Потеряны районы вокруг Луганска, Донецка и Мелитополя, а также портовый город Мариуполь. Запорожская атомная электростанция на юге Украины контролируется Россией. Отвоевание Крыма не представляется возможным с имеющимся на сегодняшний день военным оборудованием, считает Штайнгарт.

Во-вторых, независимые эксперты — по крайней мере, независимые от украинского правительства — также считают, что военное оснащение Украины недостаточно. Глава компании Rheinmetall говорит, что Украине потребуется в несколько раз больше танков, чем раньше. Бывший генерал Эгон Раммс подтверждает эту оценку: «Чтобы украинская операция снова начала двигаться, необходимо большее количество боевых танков и боевых машин пехоты для мобильной борьбы со связанным оружием. Плюс дальнобойная артиллерия и ещё более совершенное оборудование для противовоздушной обороны».

В-третьих, экономические санкции не оказали в России никакого эффекта, который мог бы заставить Путина сдаться, продолжает немецкий журналист в своей статье. На этот и следующий год МВФ прогнозирует рост российского ВВП на 0,7% и 1,3%. Важные западные товары, такие как электронные компоненты для военных нужд, попадают в Россию через такие страны, как Иран или Объединённые Арабские Эмираты. Москва может продавать свою нефть и газ уже не на Западе, а в Индии и Китае. В целом, она приобретает новых клиентов.

Четвёртый неприятный для Запада момент Габор Штайнгарт сформулировал в виде вопроса: стала ли Россия «изгоем мирового сообщества» после начала спецоперации на Украине, как того хотел Запад? Этот вопрос задала Клаудия Майор из Немецкого института международных отношений и безопасности на Дне семейного бизнеса в пятницу и сразу дала на него ответ: нет. Большая часть международного сообщества придерживается мнения, что Америку также нельзя назвать невиновной в этом конфликте.

Кроме того, в отношениях с Китаем Путину удалось привлечь на свою сторону важного игрока. Совсем недавно Си Цзиньпин назвал лидера Кремля своим «ценным другом». Воодушевлённый этим, посол Китая в Париже Лу Шае заявил, что в отношении бывших советских республик, включая Крым, «не существует международного соглашения, которое определяло бы статус какой-либо из них как суверенной нации».

В качестве шестого пункта автор статьи отмечает тот факт, что на сегодняшний день Запад — все союзники, вместе взятые — вложил в украинский конфликт даже не $55 млрд, как утверждает замминистра иностранных дел Украины Мельник, а в несколько раз больше в виде прямой помощи, списания западных инвестиций в Россию и экономических последствий западных санкций. По данным Кильского института мировой экономики, только США и ЕС уже пообещали Украине более €130 млрд финансовой поддержки. Цена успеха растёт, однако сам успех всё никак не достигается, сетует немецкий журналист.

Ещё одно напряжённое для Запада обстоятельство он видит в том, что некогда проукраинская общественность теперь охладела к этому конфликту. В американском обществе поддержка Украины в феврале упала до уровня ниже 50% с 60% в мае 2022 года. В Германии 30% считают, что санкции против России не стоят того экономического воздействия, которое они оказывают на цены на немецкие энергоносители и продукты питания.

Самым большим заметным успехом за всё последнее время стало единство НАТО, которое, однако, по сути существует только в риторическом аспекте, отмечает Габор Штайнгарт. В реальности далеко не все союзники поставляют оружие Киеву одинаково. К тому же Макрон дал понять, что его взгляд на роль Америки значительно отличается от официальной позиции НАТО. По поводу роли Китая и Европы в тайваньском конфликте французский президент заявил, что для Европы было бы парадоксально «из чистой паники» считать себя лишь спутницей Америки.

Таким образом, Запад, при всём его единстве, сбивается с пути, заключает Штайнгарт в статье для журнала Focus. Западные поставки оружия, если соотносить их с силой российской армии, слишком малы, санкции слишком неэффективны, а мирный план полностью отсутствует. Поэтому союзникам Украины необходимо изменить свою стратегию, призывает немецкий журналист: в противном случае Киев станет для Запада новым Кабулом.