Макгрегор: Столтенберг не оставляет России альтернативы — его заявления Москва воспринимает всерьёз

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины — в НАТО. Полковник Макгрегор в интервью ведущему YouTube-канала Judging Freedom отмечает, что это очень опасное заявление, которое Россия может воспринять буквально и не остановиться на Восточной Украине, но дойти до границы с Польшей.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг сделал одно из самых возмутительных и смертоносных заявлений, которые кто-либо из НАТО когда-либо делал. Думаю, вероятно, вы со мной согласитесь.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Позвольте, я буду говорить прямо. Место Украины по праву в евро-атлантической семье. Место Украины по праву в НАТО. НАТО с вами сегодня, завтра и столько, сколько потребуется*.

Что он мог иметь в виду, говоря, что «НАТО с вами сегодня, завтра и столько, сколько потребуется»? НАТО собирается расценивать военное вмешательство на Украину в рамках 5 статьи устава НАТО как нападение на члена НАТО? Они собираются рассматривать Украину, как будто она член НАТО? Если это так, то русские дойдут до польской границы.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Отвечу на ваш вопрос: он и вправду так утверждает, но утверждает с иной точки зрения. Господин судья, мы уже недвусмысленно относились к России как к врагу. В большинстве случаев напрямую мы не вступали в бой, смерть на себя по большей мере взяли украинцы, но там и другие умирают вместе с украинцами. А мы собираемся это финансировать и поддерживать, пока это возможно. Это очевидно.

Но я думаю, что он также посылает сигнал, который, на мой взгляд, гораздо опаснее. Он говорит, что не будет никаких переговоров. Мы согласны только на один исход. Помните, что Столтенберг — марионетка Вашингтона. Он не скажет ничего, что не сказали бы ему Блинкен, Байден, Сьюзан Райс, Саманта Пауэр, Джейк Салливан и кто бы там ни был ещё. Так что он просто повторяет то, что слышит от нас.

И это означает, что если вы сидите в российском высшем командовании и разговариваете с президентом Путиным, то вы скажете: они не оставили нам альтернативы. Мы не только должны завоевать Восточную Украину, что уже довольно скоро в июне произойдёт. Но они пойдут и на запад, перейдут мосты, направятся на юг, возьмут Одессу и будут продолжать движение до Польши. Такая опасность всегда была.

И поэтому с самого начала мы с вами говорили о той опасности, которую представляет коалиция доброй воли, о которой упомянул наш друг генерал Петреус. Поляки, американцы, британская специальная воздушная служба или типа того, литовцы — не знаю, кто решится выступить на Западной Украине.

Русские восприняли нас буквально, и они построили такую силу, которую стоит только запустить: она готова дойти до границы с Польшей. Они восприняли нас всерьёз.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2023 года.

* Комментарий ИноТВ: «НАТО проявляет свою агрессивную сущность, очевидно продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. И всё это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции» — прокомментировал заявления Столтенберга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.