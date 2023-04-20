France 24: Столтенберг пообещал Украине место в семье НАТО

«Законное место» Украины — в евроатлантической семье и в НАТО, заявил во время своего визита в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. И украинские лидеры рады слышать его слова, но ещё больше их обрадовал бы конкретный план действий по вступлению в альянс. Но это пока что не входит в повестку, отмечает корреспондент французского телеканала France 24 Гуливер Крегг.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Законное место Украины — в евроатлантической семье. Законное место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам добиться этого… НАТО поддерживает вас сегодня, будет поддерживать завтра и столько, сколько потребуется.

Давайте подробнее обсудим визит Столтенберга в Киев. С нами на связи корреспондент France 24 Гулливер Крегг. Гулливер, получается, сегодня Столтенберг сделал чёткое заявление о поддержке в адрес Украины?

ГУЛИВЕР КРЕГГ, корреспондент France 24: Да, конечно. Йенс Столтенберг — генеральный секретарь НАТО. Обычно он менее сдержан в своих обещаниях, чем другие страны-члены НАТО. И украинские лидеры рады слышать, что в будущем их страна войдёт в НАТО. Но в действительности они хотели бы услышать, что им предоставят план действий по вступлению в альянс. Впрочем, пока что это не входит в повестку.

Однако в последнее время украинские лидеры постоянно говорят, что их страна итак уже де факто член НАТО, подразумевая под этим ту большую военную поддержку, которую она получает от альянса. А также, по их словам, страна стала частью евроатлантической семьи. Под этим — как всегда любят говорить украинские лидеры, украинцы в целом, а также их иностранные партнёры — подразумевается ощущение, что Украина держит оборону против российской агрессии, при этом не только ради своей собственной защиты, но и защиты всего демократического мира. Вот такая риторика звучит в Киеве.

Если конкретнее, этот визит случился накануне 11-ого саммита в Рамштайне, который пройдёт на авиабазе Рамштайн в Германии. Там соберутся союзники Украины — члены НАТО и те, кто в него не входит — для того, чтобы обсудить следующие шаги по увеличению военной поддержки Украины. Украина уже месяцами требует высокотехнологичные современные истребители, а также боеприпасы для своих систем противовоздушной обороны. Вот чего сегодня по украинскому телевидению потребовал Юрий Игнат, представитель военно-воздушных сил Украины: «Мы просим у них не только новые, более высокотехнологичные системы противовоздушной обороны, но и просто увеличения поставок ракет для тех систем, которые у нас уже есть». По его словам, уровень запасов угрожающе низкий, так как всю зиму приходилось обороняться от целых серий российских атак с использование ракет и беспилотников.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2023 года.