N-TV: масштабные учения с НАТО подчёркивают стремление Швеции вступить в альянс

В Швеции начались крупнейшие за последнюю четверть века военные учения, которые продлятся до 11 мая, сообщает немецкий телеканал N-TV. В них должны принять участие 26 тыс. военнослужащих из 14 стран, большинство из которых входят в НАТО. Таким образом альянс подчёркивает внимание, уделяемое усилиям Швеции для вступления в НАТО, которое по-прежнему нуждается в одобрении Турции и Венгрии.

Швеция начала крупнейшие за более чем 25 лет военные учения, в которых также принимают участие многочисленные страны НАТО, сообщает немецкий телеканал N-TV. «Учения будут проходить в воздухе, на суше и на море на значительной территории страны», — заявили шведские вооружённые силы. Согласно этому сообщению, в учениях, которые продлятся до 11 мая, принимают участие 26 тыс. военных из 14 стран.

Учения сосредоточены на юге и севере Швеции, а также на стратегически важном острове Готланд. В учениях принимают участие Германия, Австрия, США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания и Франция. Большинство стран-участниц являются членами НАТО. Таким образом, учения привлекают внимание к усилиям Швеции по вступлению в западный военный альянс, отмечает N-TV.

После десятилетий нейтралитета и военного неприсоединения Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в мае 2022 года под впечатлением от начала российской военной спецоперации на Украине, напоминает немецкий телеканал. В то время как соседняя Финляндия смогла присоединиться 4 апреля с одобрения всех предыдущих стран-членов, Швеция всё ещё ждёт зелёного света от Анкары и Будапешта.

Турция недовольна, в частности, тем, что Швеция отказывается выдать десятки людей, которых президент Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в причастности к неудачной попытке государственного переворота 2016 года. Дипломаты НАТО надеются, что Эрдоган быстрее согласится на принятие Швеции, если его утвердят в должности после выборов, которые пройдут в следующем месяце. Швеция тесно сотрудничает с НАТО с 1990 года, но на неё пока не распространяется защита, которую даёт включение чрезвычайного положения альянса в случае нападения на территорию страны, отмечает немецкий телеканал N-TV.