Der Spiegel: Россия начинает морские учения для укрепления безопасности арктических торговых путей

00:03
Пушилин заявил об активных боевых действиях в районе ж/д дороги на западе Артёмовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил об активных боевых действиях в районе железной дороги на западе Артёмовска (Бахмута).
23:51
Голы Бареллы и Лукаку принесли «Интеру» победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
«Интер» в гостях обыграл «Бенфику» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
23:51
В Астрахани финишировал мотопробег «Каспий — море дружбы»
В Астрахани финишировал мотопробег «Каспий — море дружбы», охвативший пять стран — Россию, Казахстан, Туркмению, Иран и Азербайджан.
23:50
«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» с разгромным счётом обыграл «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
23:49
Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных данных
Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки секретных данных по украинскому кризису. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
23:37
«Манчестер Сити» забил третий мяч в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией»
«Манчестер Сити» принимает на своём поле «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
23:34
Пушилин заявил, что военные России контролируют все административные здания в Артёмовске
Российские военные контролируют все административные здания в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
23:32
Силва удвоил преимущество «Манчестер Сити» в матче с «Баварией»
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва забил второй мяч в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
23:26
Пушилин назвал единственным выходом для военных ВСУ в Артёмовске сдачу в плен
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала назвал единственным выходом для военных ВСУ в Артёмовске сдачу в плен.
23:20
Fox News: утечка американских секретных документов могла произойти из ЦРУ или АНБ
Утечка американских секретных документов могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).
23:14
AS: Роналду недоволен тренером «Аль-Насра» Гарсией
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил недовольство главным тренером саудовского клуба Руди Гарсией.
23:08
Сотни жителей Жанаозена вышли на акцию протеста из-за задержания нефтяников в Астане
Сотни жителей города Жанаозена в Казахстане вышли на акцию протеста из-за задержания своих земляков-нефтяников в Астане.
23:02
Врио главы ДНР Пушилин: российские войска успешно продолжают окружение Авдеевки
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что российские войска успешно продолжают окружение Авдеевки в Донбассе.
23:00
Главный тренер «Ариса»: очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался
Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном возвращении Александра Кокорина в «Фиорентину».
22:56
Пушилин сообщил об улучшении ВС России позиций на Угледарском и Марьинском направлениях
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил об улучшении российскими войсками позиций на Угледарском и Марьинском направлениях в Донбассе.
22:49
Находящийся год в плену украинский националист Ганжала заявил, что не нужен Киеву
Националист, разведчик 36-й бригады ВСУ Евгений Ганжала, который был взят в российский плен в апреле 2022 года в Мариуполе, заявил, что украинским властям оказалось наплевать на него и других пленных.
22:47
«Манчестер Сити» обыгрывает «Баварию» после первого тайма в матче Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» побеждает «Баварию» после первого тайма в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
22:43
AFP: кроссовки Джордана проданы за рекордные $2,2 млн
Кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана проданы.
22:33
Госдеп США разрешил продажу Марокко 18 комплексов HIMARS и оборудования на $524 млн
Госдепартамент Соединённых Штатов разрешил возможную сделку по продаже Марокко 18 комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования. Сумма сделки составит около $524 млн.
22:33
Захарова заявила, что Запад свёл к демагогии обсуждение в Совбезе ООН
Страны Запада превратили предметный разговор в «безответственную политическую демагогию» в ходе заседания Совбеза ООН под председательством России. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
22:32
Родри открыл счёт в матче «Манчестер Сити» — «Бавария»
Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес отметился голом в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».
22:15
Фернандес: «Челси» не боится «Реала»
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, что ожидает от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
22:14
На Украине жену оппозиционного политика Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск
На Украине жену оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск.
22:11
Посол назвал абсурдом новые антироссийские санкции Канады
Посол России в Канаде Олег Степанов назвал абсурдной бессмыслицей новый пакет антироссийских санкций со стороны Оттавы.
22:04
Польский министр Телус предложил распределять украинское зерно по всему ЕС
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отметил, что Варшава предлагает рассмотреть вопрос о распределении поступающего украинского зерна по всем странам Европейского союза.
22:00
Sport24: «Динамо» не получало предложений об участии в турнире в Петербурге
«Динамо» на данный момент не получало приглашения для участия в футбольном турнире, который пройдёт в конце июня в Санкт-Петербурге.
21:51
Валиева призналась, что её не задевают негативные комментарии
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём отношении к негативным комментариям в социальных сетях.
21:49
Посетивший ДНР журналист Кредико назвал террором обстрел жителей Донбасса со стороны ВСУ
Американский радиоведущий, сатирик и активист Ренди Кредико, посетивший Донецкую Народную Республику, назвал террором то, что украинская армия обстреливает гражданские объекты в Донецке.
21:49
Ольховский считает, что Джокович недооценил Гахова
Победитель двух турниров Большого шлема Андрей Ольховский высказал мнение, что серб Новак Джокович перестал ошибаться во втором сете матча с россиянином Иваном Гаховым.
21:33
Бывший агент MI6 Крук не исключил передачу Зеленским регионов Польше ради захвата Крыма
Бывший агент британской разведки MI6 Алистер Крук не исключил возможность того, что президент Украины Владимир Зеленский передаст Варшаве несколько украинских западных регионов с целью изменения ситуации в зоне боевых действий.
21:31
РПЛ потроллила Талалаева после назначения в «Химки»
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) с юмором отреагировала на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».
21:25
КС Молдавии: георгиевскую ленту нельзя использовать для оправдания военных преступлений
Ношение и демонстрация георгиевских лент на территории Молдавии разрешено, нельзя использовать этот символ для оправдания военных преступлений и агрессии. Об этом заявила глава Конституционного суда республики Домника Маноле.
21:23
Калачёв: уход Бердыева из «Сочи» — неожиданность
Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв отреагировал на то, что главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев принял решение покинуть свой пост.
21:20
«Бенфика» и «Интер» огласили свои составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Интера» на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА.
21:18
Премьер-министр Мишустин заявил о задаче добиться технологической независимости России
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что России необходимо постепенно преодолевать зависимость от зарубежных разработок и наладить выпуск отечественной критически значимой продукции.
21:11
Грайнер готовится выпустить мемуары о заключении в России
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что работает над мемуарами, которые посвящены её заключению в России.
21:10
Габулов назвал Талалаева грамотным специалистом
Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковного клуба.
21:05
Габулов: наше участие в турнире CAFA будет серьёзным сигналом для УЕФА
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о возможном участии национальной команды в международном турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
20:57
Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль принял решение пожениться на своей избраннице Алехандре.
20:56
Министр обороны Армении Папикян прервал поездку в Брюссель из-за перестрелки на границе
Министр обороны Армении Сурен Папикян прервал свой рабочий визит в Брюссель из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе.
20:54
«Манчестер Сити» и «Бавария» назвали стартовые составы команд на четвертьфинал ЛЧ
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Баварии» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
20:53
Российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Карабахе
Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.
20:49
ЭСК РФС: пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» был назначен ошибочно
Член Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников высказался об эпизоде с пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо».
20:45
В Белом доме заявили об отсутствии признаков поставок оружия России из Египта
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии признаков поставок оружия России из Египта.
20:43
Чесноков считает, что Гахов заставил Джоковича нервничать
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение о матче с участием российского теннисиста Ивана Гахова и серба Новака Джоковича.
20:34
Джокович — Гахову: ты играл хорошо, хочу видеть тебя в туре
Серб Новак Джокович обратился к россиянину Ивану Гахову после очного матча в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
20:28
В России с 1 сентября переведут в онлайн-формат признание дипломов, полученных за рубежом
В России с 1 сентября переведут в онлайн-формат выдачу свидетельств о государственной аккредитации образовательных учреждений и признание зарубежных дипломов.
20:25
В Госдепе США призвали Черногорию присоединиться к информационной борьбе с Россией
Специальный представитель Госдепа США Джеймс Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.
20:23
Пиоли — о матче с «Наполи»: нам придётся приложить все усилия
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о четвертьфинальном матче с «Наполи» в Лиге чемпионов.
20:21
Валиева: у команды Тутберидзе всё не так, как в обычных ледовых шоу
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об уровне шоу команды Этери Тутберидзе.