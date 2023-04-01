Российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прибыл с визитом в Индию. На встрече с индийскими официальными лицами обсуждались планы по созданию инфраструктуры для надёжной и безопасной транспортировки грузов через кратчайший морской путь между Восточной Азией и Европой, сообщает WION.
Россия и Индия обсуждают развитие Северного морского судоходного пути.
Северный морской судоходный путь проходит через Арктику.
По данным российского агентства «Интерфакс», этот шаг подразумевает строительство перерабатывающих мощностей.
Алексей Чекунков, российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, прибыл с рабочим визитом в Индию.
Ключевым вопросом в переговорах с индийскими официальными лицами была «надёжная и безопасная» транспортировка грузов через Северный морской судоходный путь с использованием российских и индийских портов.
Индия не выступала с однозначным осуждением российского вторжения на Украину.
В прошлом году она стала крупнейшим покупателем российской нефти после Китая.
Северный морской путь является кратчайшим между Восточной Азией и Европой.
Россия хочет стать главной судоходной магистралью и вложила значительные средства в соответствующую инфраструктуру.
Сейчас этот путь не используется из-за толстого слоя льда.
Но в связи с потеплением в Арктике Москва планирует вскоре начать круглогодичное использование этого пути.
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