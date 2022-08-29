WION: НАТО пытается всеми силами вытеснить Россию и Китай из Арктики

Соединённые Штаты оказались на прошлой неделе в затруднительном положении, когда Россия и Китай договорились укреплять связи на фоне активного освоения Арктики. Теперь Вашингтон пытается дополнительно обеспечить безопасность всех своих баз, в то время как соперничество в Арктике при участии НАТО обостряется, передаёт WION.

Когда два ваших давних врага решают взяться за руки, это может означать только то, что в будущем следует ждать новых неприятностей. На прошлой неделе Соединённые Штаты оказались в затруднительном положении, когда Россия и Китай призвали упрочить связи. И с тех пор стараются прикрыть все свои базы, в том числе это касается Арктики.



Этот мирный и стабильный регион считается стратегически важной территорией для разных стран. В непосредственной близости от него находятся США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Россия. Пять из этих стран уже являются членами НАТО, а Финляндия и Швеция близки к тому, чтобы занять место в этом военном блоке.



Особняком стоит только Россия, которая воспринимается как угроза. Поэтому Соединённые Штаты решили объявить о назначении специального посланника в этом регионе. Вашингтон считает, что таким образом сможет более пристально следить за развитием ситуации.



С этим согласен и глава НАТО. Недавний визит Йенса Столтенберга в регион был связан с озабоченностью в отношении того, что Россия использует Арктику в качестве испытательного полигона для своих ракет.



В тот момент, когда напряжённость в отношениях с Западом достигла своего пика, Кремль вновь ввёл в эксплуатацию сотни расположенных в Арктике военных объектов советской эпохи. И это беспокоит Соединённые Штаты, поскольку самый короткий путь для российских ракет в Северную Америку будет проходить через Северный полюс.



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генсекретарь НАТО: Мы также понимаем, что значение Крайнего Севера для НАТО и для Канады растёт. Потому что мы видим там значительное наращивание российской военной мощи, включая новые базы и новые системы вооружения, а также Россия использует Крайний Север в качестве испытательного полигона для своего самого современного оружия, включая гиперзвуковые ракеты.



С момента начала спецоперации на Украине в феврале этого года на Западе продолжает нарастать серьёзная обеспокоенность по поводу глобальных планов России. В частности, Канаду раскритиковали за то, что она как член НАТО слишком мало тратит на укрепление своего военного потенциала. Однако после начала российской спецоперации правительство Трюдо решило вложить 3,8 миллиарда долларов в модернизацию совместной американо-канадской североамериканской оборонной организации NORAD.



Между тем Китай также пообещал активизировать сотрудничество в регионе. Он называет себя «приарктическим государством» и строит амбициозные планы в отношении полярного «Шёлкового пути». Китай уже положил глаз на ещё не использованные полезные ископаемые и ресурсы арктического региона. И изменения климата, похоже, становятся непобедимым партнёром китайского дракона, потому что таяние льдов помогает прокладывать новые маршруты для Пекина.



Китай хочет построить крупнейший в мире ледокольный флот. И такие планы явно не устраивают НАТО — поскольку это будет означать, что два наиболее стойких соперника Америки будут действовать у неё на «заднем дворе». Североатлантический альянс обдумывает, как нарастить своё присутствие в Арктике и расширить свои инвестиции, чтобы не пускать в этот регион Россию и Китай.



Дата выхода в эфир 28 августа 2022 года.