Stern: в строительстве Крымского моста Россия близка к рекорду В отличие от многих недостроев канцлера Германии Ангелы Меркель, масштабный проект по возведению Крымского моста будет завершён уже в мае, сообщает Stern. Если глава Кремля Владимир Путин уложится в сроки, то это будет рекорд по скорости постройки, констатирует автор статьи. 22 марта 2018 Stern

Stern о Валентине Петренко: встречают по причёске, а провожают по заслугам Загадка причёски члена Совета Федерации Валентины Петренко будоражит умы многих пользователей интернета и нередко становится поводом для шуток, рассказывает Stern в видео на своём сайте. Однако не стоит забывать, что у неё не только волосы выдающиеся, но и заслуги, подчёркивает издание. 6 марта 2018 Stern

Stern: пошлинами на сталь Трамп провоцирует торговую войну с Европой Намерение Дональда Трампа существенно повысить пошлины на импорт стали и алюминия вызвало волну критики и негодования в Европе, пишет журнал Stern. По мнению немецких политиков и предпринимателей, президент США своим безоглядным протекционизмом рискует развязать торговую войну, потому что для защиты собственной промышленности и рабочих мест ЕС придётся предпринять встречные меры. 3 марта 2018 Stern

Немецкие олимпийцы о «допинговом мошенничестве» русских: политика и очковтирательство Как оказалось, члены олимпийской сборной Германии по-разному относятся к «допинговому мошенничеству России», сообщает Stern. Многие из них даже считают запреты для россиян выступать на соревнованиях не чем иным, как «очковтирательством». 4 февраля 2018 Stern

Stern: у немцев золотой запас побольше, чем у русских, — но половина его в руках США За последние годы Россия серьёзно нарастила свои золотые резервы, сообщает Stern. Что же касается Германии, то страна обладает вторым по величине золотым запасом в мире, правда, половина его хранится в подвале Федерального резервного банка на Манхэттене, подчёркивает немецкое издание. 19 января 2018 Stern

Stern: российский «Циркон» сделает мировые моря «опасными водами» для американских авианосцев В отличие от Вашингтона, Кремль активно занят модернизацией своих линейных крейсеров, сообщает Stern. Несмотря на то что этот тип кораблей считается устаревшим, благодаря новейшим сверхзвуковым ракетам «Циркон» 3М22 российский флот сможет всерьёз угрожать США и превратит мировые моря в «опасные для американских авианосцев воды», отмечает издание. 15 января 2018 Stern

Stern усомнился, что КГБ не пытался вербовать убийцу Кеннеди В ходе расследования убийства президента Кеннеди бывший сотрудник КГБ не раз утверждал, что советские спецслужбы никогда не пытались завербовать Ли Харви Освальда, застрелившего американского лидера. Однако подобные заявления представляются крайне сомнительными, если учесть, что убийца Кеннеди несколько лет прожил в Советском Союзе, отмечает немецкий журнал Stern. 29 декабря 2017 Stern

Stern предрекает: новые «рейдеры» США будут способны прорвать оборону России Новый американский «супербомбардировщик» B-21 не только обеспечит Соединённым Штатам мировое господство в воздухе, но и будет в состоянии прорвать противовоздушную оборону России, пишет Stern. Причём в ближайшем будущем на вооружение ВВС США должны поступить около 100 подобных машин, подчёркивает автор статьи Гернот Крампер. 24 ноября 2017 Stern

Stern: за вымышленного преемника Путина проголосуют 18% россиян Благодаря «поддержке» главы Кремля Владимира Путина вымышленный кандидат на пост президента Андрей Семёнов набрал в опросе 18% голосов, сообщает Stern. Социологи выдумали такого человека специально, чтобы выяснить, как сильно авторитет действующего президента повлияет на выбор россиян, и убедились в безоговорочном к нему доверии. 21 сентября 2017 Stern

Шрёдер: Германия утратила чувство совместной с русскими истории Немецкие войска на границе с Россией — это «крайне неверный сигнал», ведь он свидетельствует об отсутствии «чувства совместной истории», заявил в интервью Stern экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он также предупредил Берлин, что ни один российский президент никогда не откажется от Крыма. 21 сентября 2017 Stern