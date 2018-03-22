Stern
Stern: в строительстве Крымского моста Россия близка к рекорду
В отличие от многих недостроев канцлера Германии Ангелы Меркель, масштабный проект по возведению Крымского моста будет завершён уже в мае, сообщает Stern. Если глава Кремля Владимир Путин уложится в сроки, то это будет рекорд по скорости постройки, констатирует автор статьи.
Stern о Валентине Петренко: встречают по причёске, а провожают по заслугам
Загадка причёски члена Совета Федерации Валентины Петренко будоражит умы многих пользователей интернета и нередко становится поводом для шуток, рассказывает Stern в видео на своём сайте. Однако не стоит забывать, что у неё не только волосы выдающиеся, но и заслуги, подчёркивает издание.
Stern: пошлинами на сталь Трамп провоцирует торговую войну с Европой
Намерение Дональда Трампа существенно повысить пошлины на импорт стали и алюминия вызвало волну критики и негодования в Европе, пишет журнал Stern. По мнению немецких политиков и предпринимателей, президент США своим безоглядным протекционизмом рискует развязать торговую войну, потому что для защиты собственной промышленности и рабочих мест ЕС придётся предпринять встречные меры.
Немецкие олимпийцы о «допинговом мошенничестве» русских: политика и очковтирательство
Как оказалось, члены олимпийской сборной Германии по-разному относятся к «допинговому мошенничеству России», сообщает Stern. Многие из них даже считают запреты для россиян выступать на соревнованиях не чем иным, как «очковтирательством».
Stern: у немцев золотой запас побольше, чем у русских, — но половина его в руках США
За последние годы Россия серьёзно нарастила свои золотые резервы, сообщает Stern. Что же касается Германии, то страна обладает вторым по величине золотым запасом в мире, правда, половина его хранится в подвале Федерального резервного банка на Манхэттене, подчёркивает немецкое издание.
Stern: российский «Циркон» сделает мировые моря «опасными водами» для американских авианосцев
В отличие от Вашингтона, Кремль активно занят модернизацией своих линейных крейсеров, сообщает Stern. Несмотря на то что этот тип кораблей считается устаревшим, благодаря новейшим сверхзвуковым ракетам «Циркон» 3М22 российский флот сможет всерьёз угрожать США и превратит мировые моря в «опасные для американских авианосцев воды», отмечает издание.
Stern усомнился, что КГБ не пытался вербовать убийцу Кеннеди
В ходе расследования убийства президента Кеннеди бывший сотрудник КГБ не раз утверждал, что советские спецслужбы никогда не пытались завербовать Ли Харви Освальда, застрелившего американского лидера. Однако подобные заявления представляются крайне сомнительными, если учесть, что убийца Кеннеди несколько лет прожил в Советском Союзе, отмечает немецкий журнал Stern.
Stern предрекает: новые «рейдеры» США будут способны прорвать оборону России
Новый американский «супербомбардировщик» B-21 не только обеспечит Соединённым Штатам мировое господство в воздухе, но и будет в состоянии прорвать противовоздушную оборону России, пишет Stern. Причём в ближайшем будущем на вооружение ВВС США должны поступить около 100 подобных машин, подчёркивает автор статьи Гернот Крампер.
Stern: за вымышленного преемника Путина проголосуют 18% россиян
Благодаря «поддержке» главы Кремля Владимира Путина вымышленный кандидат на пост президента Андрей Семёнов набрал в опросе 18% голосов, сообщает Stern. Социологи выдумали такого человека специально, чтобы выяснить, как сильно авторитет действующего президента повлияет на выбор россиян, и убедились в безоговорочном к нему доверии.
Шрёдер: Германия утратила чувство совместной с русскими истории
Немецкие войска на границе с Россией — это «крайне неверный сигнал», ведь он свидетельствует об отсутствии «чувства совместной истории», заявил в интервью Stern экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он также предупредил Берлин, что ни один российский президент никогда не откажется от Крыма.
Stern: Камчатка столкнулась с «мохнатой проблемой»
Камчатка переживает нашествие оголодавших медведей, сообщает Stern. Так как лосося в регионе становится всё меньше, звери начинают всё больше зависеть от пропитания в городской черте. При этом диких медведей нельзя приручить, и они нападают на людей, если ощущают угрозу, отмечает немецкое издание в видео на своём сайте. Теперь местные ищут способ прогнать непрошеных гостей.