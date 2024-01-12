Stern: в 2023 году торговля между Россией и Китаем достигла рекордной отметки

Изначально Россия и Китай наметили для себя цель достичь в 2023 году объёма двусторонней торговли в размере $200 млрд, что уже было бы рекордом, пишет Stern. Но в итоге страны значительно превзошли этот результат. За 12 месяцев страны обменялись товарами и услугами на сумму $240 млрд, что соответствует приросту в 26,3% по сравнению с 2022 годом. В то же время торговля Поднебесной с США сократилась на 11,6%, рассказывает немецкое издание.
В 2023 году торговля между Россией и Китаем достигла рекордной отметки, сообщает Stern. За 12 месяцев страны обменялись товарами и услугами на сумму $240 млрд. По сравнению с прошлым годом прирост составил 26,3%.
Причём изначально Пекин и Москва наметили для себя на 2023 год цель в объёме $200 млрд. Такая сумма уже стала бы рекордом, но страны её существенно превзошли. Углубление экономических связей между Россией и Китаем произошло в результате начала боевых действий на Украине, из-за которых Запад ввёл против Кремля масштабный пакет санкций. Поднебесная же заняла нейтральную позицию и продолжила торговать с Москвой.
В то же время обмен товарами и услугами между Китаем и США, наоборот, сократился, что произошло впервые за последние четыре года. В 2023 году объём торговли достиг отметки $664,4 млрд, что соответствует снижению на 11,6% по сравнению с 2022 годом. В целом китайский экспорт в прошедшем году упал на 4,6%. Импорт же — на 5,5%.
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