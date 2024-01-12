«Жирные, довольные и продолжают распространять зло» — авторы ковидной политики США не понесли никакой ответственности

Медики, чиновники и бизнесмены, навязавшие американцам небезопасную вакцину, закрытие школ и развал экономики, до сих пор занимают высокие посты и получают огромные доходы, возмущается Такер Карлсон. Гость Tucker Carlson Network, публицист Алекс Беренсон, напоминает, что США также финансировали опасные эксперименты с вирусами в Китае, однако не смогли ни предвидеть пандемию, ни пресечь её.

АЛЕКС БЕРЕНСОН, писатель и публицист: Лучшее, что можно предположить, это то, что проект по предотвращению очередной пандемии, которым руководил (британский зоолог. — ИноТВ) Питер Дашак и который финансировали власти США, проект, в курсе которого был (бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. — ИноТВ) Тони Фаучи и в который серьёзно вложились китайцы, — этот проект никоим образом не помог предотвратить очередную пандемию, причём у них под носом! Вот самое великодушное объяснение того, что произошло в 2020 году! Мы профинансировали кучу исследований, которые ничуть не помогли нам угадать, какой будет очередная проблема, или решить её. Так чем же мы, скажите на милость, занимаемся? Это как с нашими вакцинами, во всяком случае, на данном этапе: одни минусы, никаких плюсов. Разумный человек в такой ситуации не рискует.



Да!



АЛЕКС БЕРЕНСОН: Но сходите в казино, Такер, неразумных людей много!



Но те, кто продвигает это, кто участвовал в разработке ковидной политики, от которой, по-моему, погибло множество людей, развалилась наша экономика, целое поколение детей осталось безграмотным и так далее… Кто-нибудь вообще был за это наказан?



АЛЕКС БЕРЕНСОН: Нет, нет, что вы!

Может быть, хоть кого-то не наградили? Все они, похоже… Можете рассказать нам, чем сейчас занимаются эти четыре человека?



АЛЕКС БЕРЕНСОН: Ну, Тони (Фаучи. — ИноТВ) выступает с речами, за каждую из которых ему платят, кажется, шестизначные суммы…



Его до сих пор охраняет Секретная служба.



АЛЕКС БЕРЕНСОН: Да, его до сих пор охраняет Секретная служба.

Мой сосед в Вашингтоне сфотографировал его недавно в нашем парке для выгула собак, на северо-западе города. Тот ходил в сопровождении отряда телохранителей.



АЛЕКС БЕРЕНСОН: Да, само собой!

Вот у вас есть телохранители из Секретной службы?



АЛЕКС БЕРЕНСОН: (Смеётся.) У меня… у меня пара собак, которые много лают!



Идеально. Итак, Фаучи работает в Джорджтауне, он миллионер.



АЛЕКС БЕРЕНСОН: Да. У (бывшего главы FDA. — ИноТВ) Скотта Готтлиба до сих пор охрана, Pfizer тратит пару сотен тысяч долларов в год на его охрану, потому что он в такой «опасности»!





У Готтлиба отряд телохранителей?



АЛЕКС БЕРЕНСОН: Определённо. Можете узнать об этом подробнее из письма Pfizer к акционерам. Он во всех советах директоров, он на CNBC. Ни разу не извинился за клевету в мой адрес или за что-то ещё. Всё у него хорошо.



У Славитта (бывшего старшего советника Белого дома по коронавирусу. — ИноТВ) венчурный фонд, работающий в сфере здравоохранения и финансирующий такие вещи, как препараты для трангендерного перехода для подростков в тех штатах, где даже визит к врачу не требуется. Так и есть. Это одна из… Ну, может быть, я слегка преувеличиваю, но в этом суть одной из его венчурных инвестиций.



И Альберт Бурла по-прежнему председатель правления и генеральный директор Pfizer, Inc. Получает примерно 35 миллионов долларов в год.



Итак, все они жирные, довольные и продолжают распространять зло.



АЛЕКС БЕРЕНСОН: Да. Кстати, эти два джентльмена, Скотт Готтлиб и Альберт Бурла, их адвокаты обвиняли меня в том, что я занимаюсь этой темой ради денег.



От ваших публикаций на Substack?



АЛЕКС БЕРЕНСОН: Да, от Substack.

Ваши публикации на Substack приносят вам больше или меньше 35 миллионов долларов в год?



АЛЕКС БЕРЕНСОН: Близко, но чуточку меньше.



Кстати, вернёмся к пяти миллиардам доз (вакцины. — ИноТВ), из которых два миллиарда были, скажем так, слиты в канализацию. Компании получили деньги. Ни один репортёр… На самом деле, нашлось несколько репортёров в Германии, где по какой-то причине чуть больше интереса к государственной казне, и там репортёры отметили, что сотни миллионов доз в Европе пропали понапрасну. Но в США я подобных сообщений не видел.



Ирония в том, что можно найти кучу историй о том, как новая ужасная волна (коронавируса. — ИноТВ) ­начнётся в Африке. Об этом писали даже в 2021 году, когда всем должно было быть очевидно, что COVID практически не представляет угрозы для африканского населения, которое в целом гораздо моложе. До сих пор можно найти эти статьи о том, как нам необходимо доставить вакцины в Африку.



В Африке, во всяком случае за пределами ЮАР, почти нет привитых мРНК-вакцинами, да и вообще вакцинами от COVID. И я шучу, хотя это на самом деле не шутка, что впервые в истории богатые белые люди потребовали, чтобы их сделали подопытными кроликами для экспериментальной медицины!



Да, национальное самоубийство.



Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.