FAZ: пандемия коронавируса обошлась правительству Германии почти в полтриллиона евро

За последние три года федеральное правительство Германии потратило €439,7 млрд на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на отчёт министерства финансов. Основной статьёй расходов стала экономическая помощь предприятиям, профессиональным спортивным клубам и культурным организациям, а также выплаты гражданам. На средства индивидуальной защиты, вакцинацию и тестирование из общей суммы было направлено всего €63,5 млрд.

За последние три года федеральное правительство Германии потратило €439,7 млрд на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные отчёта Мхинистерства финансов Германии, подготовленного для бюджетного комитета бундестага. €66,2 млрд из этой суммы были направлены на экономическую помощь предприятиям, профессиональным спортивным клубам и культурным организациям. Расходы на средства индивидуальной защиты, вакцинацию и тестирование составили в общей сложности €63,5 млрд, пишет Frankfurter Allgemeine.

Третьей статьёй расходов стали траты в размере €27,9 млрд, связанные со вторым законом «О налоговой помощи в связи с пандемией коронавируса». К ним относятся издержки, вызванные временным снижением налога на добавленную стоимость, и дополнительные выплаты на детей.

Гранты Федеральному агентству по трудоустройству, которые правительство использовало, в частности, для выплаты компенсаций сотрудникам, попавшим под сокращение в период пандемии коронавируса, составили €24,2 млрд. На компенсационные выплаты за предоставленные койко-места в больницах было направлено €18,5 млрд.

Как отмечает издание, в отчёте не учитывались расходы федеральных земель и местных органов власти.

Согласно отчёту, часть денег, выделенных на помощь гражданам и компаниям, была возвращена в федеральный бюджет. После того как на первом этапе пандемии в 2020 году малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям была выплачена экстренная помощь в размере €14,1 млрд, за которую им не нужно было отчитываться сразу, в результате проверок, проводившихся в последние два года, получатели были вынуждены вернуть правительству €1,4 млрд.

Общая сумма, €439,7 млрд, включает не только расходы на прямую поддержку граждан, компаний и сектора здравоохранения: в отчёте также фигурируют отчисления в Фонд климата и трансформации (KTF). После €26,2 млрд в 2020 году в 2021-м в фонд было переведено ещё €60 млрд, передаёт Frankfurter Allgemeine.