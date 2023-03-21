Politico: Байден приказал рассекретить данные о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден приказал рассекретить документы американской разведки, в которых речь идёт о возможной связи между Уханьским институтом вирусологии и появлением COVID-19. Как пишет автор статьи в Politico, это может усилить напряжённость в отношениях США и Китая.

Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон о рассекречивании данных о происхождении COVID-19, сообщает Politico. Так что простые люди смогут с этой информацией ознакомиться, хотя власти и уверяют, что она неубедительна.

Для рассекречивания этой информации пришлось принять специальный закон, который предписывает директору национальной разведки в течение 90 дней снять гриф «секретно» со всех документов, в которых идёт речь о возможной связи между китайским Уханьским институтом вирусологии и COVID-19. Затем он должен представить информацию в отчёте конгрессу.

В своём заявлении Байден сказал, что он разделяет «цель конгресса раскрыть как можно больше информации о происхождении» вируса и что теперь он планирует «рассекретить и распространить как можно больше этой информации». Но при этом он отметил, что будет раскрывать только ту информацию, которая не наносит ущерб национальной безопасности США.

Некоторые учёные и политики высказывали предположения, что исследователи из Уханьского института вирусологии непреднамеренно распространили COVID-19 среди людей в городе. Другие считают, что, скорее всего, вирус попал к человеку от животного.

Министерство энергетики США и ФБР недавно заявили, что склоняются к гипотезе об утечке из лаборатории, хотя они не уверены в этом в полной мере. Другие учреждения поддерживают теорию о естественном происхождении вируса.

Звучали сообщения в СМИ со ссылкой на американские спецслужбы, что трое сотрудников лаборатории в Ухани были госпитализированы за месяц до официального появления вируса.

Если окажется, что вирус на самом деле просочился из китайской лаборатории, отношения между США и Китаем станут ещё хуже. Кроме того, это подорвёт доверие к ведущим учёным, которые выступали за гипотезу о естественном происхождении вируса.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что по-прежнему рассматривает оба варианта, пишет Politico. Там заявили, что новые китайские данные о генетических образцах, взятых на продовольственном рынке в Ухани в январе 2020 года, не дают окончательного ответа на вопрос о происхождении COVID-19.