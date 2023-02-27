MSNBC: в Минэнерго США допустили начало пандемии коронавируса из-за лабораторной утечки

В американском ведомстве поменяли взгляд о происхождении COVID-19 после получения нового секретного отчёта разведки. Теперь они склонны считать, что причиной пандемии коронавируса стала утечка из лаборатории в Китае. MSNBC отмечает, что брифинг на основе разведданных был проведён около месяца назад, и пока другие ведомства не делали подобных заявлений.

Совсем недавно MSNBC узнало о возможном происхождении ковида после того, как законодатели получили информацию от канцелярии директора Национальной разведки. Корреспондент MSNBC Джули Суркин на связи с нами с Капитолийского холма. Джули, расскажите подробности, которые появились сегодня утром. Если не ошибаюсь, Wall Street Journal тоже писали об этом. Что же стало известно?

ДЖУЛИ СУРКИН: Да, Ясмин, наша информация слегка отличается от той, что предоставили из Wall Street Journal. Официальных заключений от представителей американской разведки о происхождении ковида пока не было.

Тем не менее я узнала от двух источников, что члены комитета палаты представителей и сената по разведке были проинформированы по этому вопросу несколько недель назад. В секретном отчёте, подготовленном сотрудниками разведки, были новые данные, которые побудили Министерство энергетики поменять свою позицию насчёт происхождения COVID-19. «С низкой степенью достоверности» коронавирус возник в китайской лаборатории в результате случайной утечки.

Стоит отметить, что другие ведомства не делали подобных заявлений после упомянутого брифинга разведки. Министерство энергетики сделало заявление для NBC News, в котором говорится, что «министерство продолжает поддерживать тщательную, осторожную и объективную работу представителей разведки в деле расследования происхождения COVID-19 по распоряжению президента».

Мы также слышали, как советник по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления по CNN отказался подтвердить новые разведданные и отчёт. Он просто заявил, что по просьбе президента продолжит разбираться в вопросе утечки.

Должна отметить, что этот вопрос стал очень политизированным. В палате представителей есть целый комитет, возглавляемый республиканцами, который занимается вопросом происхождения COVID-19. Здесь, на Капитолийском холме, возникло недоверие между республиканцами и администрацией по вопросу коронавируса.

Представитель комитета палаты представителей по надзору сообщил мне, что они получили секретную информацию от департамента разведки в ответ на запрос от 13 февраля. Они внимательно изучают эти данные.

Но факт остаётся фактом, почти месяц назад на Капитолийском холме был проведён секретный брифинг на основе последних данных разведки. И это заставило Минэнерго (пока только их) поменять свою позицию, что «с низкой степенью достоверности» болезнь распространилась в результате случайной лабораторной утечки в Китае. Вот что у нас есть по этому вопросу.

ВЕДУЩАЯ: Разумеется, это не тот случай, когда разведка или правительство смогут получить подтверждение напрямую из Китая, несмотря на многочисленные попытки провести расследование.

С нами была Джули Суркин, спасибо.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2023 года.