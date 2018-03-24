Guardian: Европе нужно объединить усилия для противодействия России Запад слишком часто проявляет пассивность в тот момент, когда «русский медведь терзает либеральные демократии», уверен представитель Европарламента на переговорах по брекситу Ги Верхофстадт. Как он пишет в статье для издания The Guardian, Европе необходимо дать серьёзный коллективный ответ, который можно было бы рассматривать как часть новой стратегии ЕС в отношении России. 24 марта 2018 Guardian

Guardian: Лондон намерен «ликвидировать кремлёвские сети» во всей Европе Великобритания стремится убедить страны ЕС выслать российских дипломатов, сообщает The Guardian. При этом издание отмечает, что не стоит ожидать от европейских лидеров единогласия по данному вопросу, так как некоторые страны не спешат возлагать ответственность за инцидент в Солсбери на Россию. 22 марта 2018 Guardian

Guardian: утечка данных 50 млн пользователей вызвала сомнения в надёжности Facebook Данные 50 млн пользователей Facebook попали в распоряжение компании, занимающейся формированием целевой рекламы. Эта утечка спровоцировала скандал, ставший серьёзным ударом для социальной сети и поставивший под сомнение её надёжность и политику защиты и разглашения информации, сообщает британская газета The Guardian. 21 марта 2018 Guardian

Guardian: настоящий враг Великобритании — не Россия, а Брюссель Противники брексита в Великобритании уже начали использовать отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, чтобы сорвать выход Лондона из ЕС, пишет автор материала The Guardian Стюарт Ли. Однако на самом деле Россия — это «союзник противников ЕС», а настоящими врагами являются Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и «бесконечная бюрократия», подчёркивает автор. 20 марта 2018 Guardian

Guardian: Кремль требует от Лондона доказательств или извинений Лондон должен либо предъявить доказательства причастности Москвы к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля, либо извиниться, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Как сообщает The Guardian, в ходе саммита министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Евросоюз выразил «безоговорочную солидарность» с Великобританией в связи с делом Скрипаля, однако не стал угрожать России санкциями. 19 марта 2018 Guardian

Guardian: в отношениях с Россией британцы предпочитают «жёсткую» Мэй «сдержанному» Корбину Решение британского премьер-министра Терезы Мэй напрямую обвинить Москву в отравлении экс-сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля нашло больший отклик среди избирателей, чем «осторожная реакция» лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, пишет The Guardian. По словам издания, свежий опрос общественного мнения показывает, что более половины британцев одобряют выдворение из Соединённого Королевства 23 российских дипломатов. 18 марта 2018 Guardian

Guardian: Борис Джонсон попытается заручиться поддержкой ЕС по жёсткой линии против России На встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдёт в понедельник в Брюсселе, глава МИД Британии Борис Джонсон попытается добиться поддержки Евросоюза по «жёсткой линии» против Москвы в связи с отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает The Guardian. При этом, как отмечается в статье, задачу Джонсона неизбежно усложнит тот факт, что Великобритания выходит из состава Европейского союза. 18 марта 2018 Guardian

The Guardian: бойкот ЧМ-2018 — абсурдная идея, которая не изменит поведения Москвы Отказ английской сборной от участия в чемпионате мира по футболу не произведёт абсолютно никакого эффекта на внешнюю политику России, считает спортивный журналист The Guardian Барни Роней. По его мнению, подобный шаг выглядит особенно абсурдно, учитывая тесную взаимосвязь британской экономики с российским капиталом. 17 марта 2018 Guardian

Guardian: «вопросов нет… или есть?» — как RT освещает шпионский скандал «Канал RT добросовестно выполняет свою задачу — представлять «российскую точку зрения», — пишет журналист The Guardian Джон Хенли. Он посмотрел эфиры RT по теме отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери и пришёл к выводу, что канал представляет события «как они есть» и даёт альтернативный взгляд на ситуацию через анализ и комментарии. 17 марта 2018 Guardian

Лидер лейбористов выступил против «заочного» наказания России за инцидент в Солсбери Член британского парламента и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в статье в The Guardian вновь призвал правительство Великобритании дождаться доказательств вины России прежде, чем предпринимать антироссийские шаги. При этом он настаивает на необходимости использования исключительно дипломатических мер во избежание начала конфликта. 16 марта 2018 Guardian