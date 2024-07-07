Британский историк: Франция катастрофически расколота

Франция уже больше не разделённая, но толерантная семья, пишет в своей статье для The Guardian британский историк Эндрю Хасси. По его словам, неважно, какой результат «Национальное объединение» получит по итогам второго тура парламентских выборов, страна подошла к историческому моменту, от которого ей будет непросто отступить назад.

Франция катастрофически расколота и уже не походит на разделённую, но толерантную семью, пишет в своей статье для The Guardian британский историк Эндрю Хасси.



«С тех пор как на прошлой неделе партия Марин Ле Пен вырвалась вперёд в первом туре французских парламентских выборов, в моём районе в Париже, на оживлённом углу улицы между булочной и винным магазином, появилось угрожающее граффити. Написанное чёрным, чётким и твёрдым почерком, оно гласит: «Les nerfs sont tendus, les Fachos seront pendus» — «Нервы натянуты, фашистов повесят», — указывает автор.



Как отмечает Хасси, по мере приближения второго тура выборов жизнь в его квартале тихо кипела, всё было как обычно, но граффити никуда не делось, служа зловещим фоном для повседневной жизни, мрачной угрозой и предупреждением о нынешней напряжённой ситуации во Франции.



Французский президент Эммануэль Макрон не стеснялся использовать термин «гражданская война» для описания текущего положения дел, при этом комментаторы задавались вопросом, говорит ли он это метафорически или намекает на реальную перспективу.



Нынешнее противостояние во Франции — это не просто борьба двух противоборствующих сторон — левых и правых. Французский философ Ален Финкелькрот недавно заявил о том, что во Франции общество распалось на части, на враждующие группировки, не имеющие общих интересов.



Финкелькрот при этом выразил опасения по поводу возможного раскола государства и распада «неделимой республики».



«Во Франция не было такой политической напряжённости на протяжении десятилетий. Что бы ни случилось сегодня, получит ли «Национальное объединение» столь желанное абсолютное большинство (в парламенте. — ИноТВ) или нет, Франция подошла к историческому моменту, от которого ей будет непросто отступить назад», — убеждён автор.