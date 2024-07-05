Трамп, ЕС, Украина и Газа — Reuters объяснил, как изменится политика Лондона с победой лейбористов
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал сосредоточиться на переменах и долгосрочном росте страны, однако в первые несколько месяцев руководства его ожидают «сложные задачи», перешедшие по наследству от консерваторов, пишет Reuters. Издание вспомнило предвыборные обещания лейбористов и объяснило, чего ожидать от нового премьер-министра Великобритании.
В отношении США Лондон является чуть ли не единственной европейской страной, которая, кажется, не боится прихода к власти Дональда Трампа. Стармер заявил, что будет «иметь дело с любым президентом», подчеркнув, что отношения между Великобританией и США «выше отдельных личностей».
В том, что касается отношений с Европой, новый премьер исключил возможность присоединения к единому рынку или таможенному союзу ЕС, однако его партия заявила, что «не возражает против устранения некоторых торговых барьеров с блоком».
С приходом к власти новой партии отношение Лондона к украинскому конфликту не поменяется, отмечает Reuters. В своём партийном манифесте они пообещали: «С лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании останется непоколебимой».
Важным вопросом для партии остаётся и конфликт на Ближнем Востоке. Стармер заявил, что хочет признать палестинское государство, но добавил, что такой шаг должен быть сделан в нужное время в рамках мирного процесса.
Что касается внутренней политики, лейбористы, будучи тесно связаны с профсоюзным движением, выступают за необходимость усиления государственного вмешательства в экономику, установление социальной справедливости и укрепление прав трудящихся.
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