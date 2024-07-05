Трамп, ЕС, Украина и Газа — Reuters объяснил, как изменится политика Лондона с победой лейбористов

Нацеленному на изменения новому премьер-министру Киру Стармеру сперва предстоит разобраться с насущными проблемами Великобритании, в том числе с потенциальным приходом к власти в США Трампа, отношениями с ЕС, а также конфликтами на Украине и в Газе. Reuters подробно объяснил, какой курс лейбористы возьмут в отношении каждой из этих проблем.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал сосредоточиться на переменах и долгосрочном росте страны, однако в первые несколько месяцев руководства его ожидают «сложные задачи», перешедшие по наследству от консерваторов, пишет Reuters. Издание вспомнило предвыборные обещания лейбористов и объяснило, чего ожидать от нового премьер-министра Великобритании.

В отношении США Лондон является чуть ли не единственной европейской страной, которая, кажется, не боится прихода к власти Дональда Трампа. Стармер заявил, что будет «иметь дело с любым президентом», подчеркнув, что отношения между Великобританией и США «выше отдельных личностей».

В том, что касается отношений с Европой, новый премьер исключил возможность присоединения к единому рынку или таможенному союзу ЕС, однако его партия заявила, что «не возражает против устранения некоторых торговых барьеров с блоком».

С приходом к власти новой партии отношение Лондона к украинскому конфликту не поменяется, отмечает Reuters. В своём партийном манифесте они пообещали: «С лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании останется непоколебимой».

Важным вопросом для партии остаётся и конфликт на Ближнем Востоке. Стармер заявил, что хочет признать палестинское государство, но добавил, что такой шаг должен быть сделан в нужное время в рамках мирного процесса.

Что касается внутренней политики, лейбористы, будучи тесно связаны с профсоюзным движением, выступают за необходимость усиления государственного вмешательства в экономику, установление социальной справедливости и укрепление прав трудящихся.