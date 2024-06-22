Sky: «играет на руку Путину» — Сунак осудил Фараджа за комментарии об Украине

В интервью Sky News британский премьер-министр раскритиковал лидера партии Reform UK Найджела Фараджа, который обвинил Запад в развязывании украинского конфликта. Глава правительства предположил, что такие комментарии подрывают безопасность Соединённого Королевства и «придают смелости» российскому президенту.

РИШИ СУНАК, премьер-министр Великобритании: То, что он (Найджел Фарадж. — ИноТВ) сказал, совершенно неправильно и только играет на руку Путину. Это человек, который использовал нервнопаралитические вещества на улицах Британии и заключает сделки с такими странами, как Северная Корея. И подобное умиротворение опасно для безопасности Британии, безопасности наших союзников, которые полагаются на нас, и только придаёт Путину ещё большей смелости.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Найджел Фарадж также упомянул комментарии в отношении вас, которые он сделал ранее в ходе кампании, когда сказал, что, по его мнению, вы не понимаете нашу культуру. Многие ваши коллеги заявили, что эти комментарии вызвали у них неловкость. Какие чувства они у вас вызвали, и когда вы снова их коснётесь?

РИШИ СУНАК: Да. Я глубоко люблю нашу страну за то, что она сделала для моей семьи. Мои бабушка и дедушка иммигрировали сюда, имея очень мало за душой. А два поколения спустя мне выпала огромная честь стать нашим премьер-министром, и именно поэтому я буду делать всё возможное, чтобы отплатить нашей стране за всё, что она сделала для моей семьи.

МЭТТ БАРБЕТ, ведущий Sky News: С нами на связи из Вестминстера политический корреспондент Sky News Гурприт Нарван. Доброе утро, Гурприт. Если мы посмотрим на интервью Найджела Фараджа десятилетней давности, говорящего о России, то увидим, что он ещё тогда заявлял, что восхищается Владимиром Путиным как политиком и лидером. Он также говорил, что Европейский Союз покрыл себя кровью, поддержав переворот на Украине. И он говорил, что если ткнуть русского медведя палкой, то он ответит. Следовательно, ничего нового.

ГУПРИТ НАРВАН, политический корреспондент Sky News: Да, ничего нового. Но в контексте того, что произошло на Украине и в разгар избирательной кампании, это действительно вызвало гнев и критику представителей всего политического спектра и сумело объединить их в осуждении комментариев, которые он (Фарадж. — ИноТВ) сделал вчера вечером в интервью BBC.

Дата публикации 22 июня 2024 года.