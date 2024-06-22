Украинское общество состарилось ещё до начала украинского конфликта, и теперь у него мало резервов, из которых можно черпать новую кровь для фронта, пишет La Vanguardia. При этом, как считают некоторые эксперты, независимо от исхода нынешнего конфликта, демографическая война для Киева уже проиграна.

Украина проигрывает демографическую войну, пишет La Vanguardia. Как отмечает издание, Киев уже с трудом набирает новых солдат. Энтузиасты записались в добровольцы ещё в начале конфликта, и теперь в армию забирают принудительно.



Однако украинское общество состарилось задолго до начала конфликта, и у него мало резервов, из которых можно черпать новую кровь для фронта без полного лишения страны человеческого капитала для будущих поколений.



«Некоторые эксперты считают, что независимо от того, выиграет или проиграет Украина нынешнюю битву на истощение, демографическая война уже проиграна», — отмечается в статье.



Средний возраст украинского военного уже составляет 43 года. Неизвестно, сколько потерь понесли ВСУ, но известно, что на правительство Зеленского давит необходимость набирать новых солдат, и для этого он уже снизил минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.



«Многие мужчины из малочисленного поколения молодёжи умрут, и демографическое будущее украинской нации окажется в ещё большей опасности. Даже выиграв войну, Украина может потерять мир», — заявил в недавнем докладе полковник Хосе Пардо де Сантанайа, глава Испанского института стратегических исследований.