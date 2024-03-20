Bild обвинил Россию в спаде рождаемости в Германии — но не объяснил почему

Спад рождаемости в Германии достиг рекордного показателя и стал самым значительным с 2009 года. Как пишет немецкий таблоид Bild, немцы стали меньше рожать из-за многочисленных кризисов. Исследование показало: спад вызван сезонной вакцинацией — и началом спецоперации России на Украине. Правда, как именно оно повлияло на рождаемость в Германии, Bild не объяснил.

Эти цифры пугают: коэффициент рождаемости в Германии снизился с 1,57 ребёнка на одну женщину в 2021 году до примерно 1,36 осенью 2023 года, пишет Bild, ссылаясь на данные Федерального института развития народонаселения. Это означает, что уровень рождаемости упал до самого низкого уровня с 2009 года. Это самое резкое падение за последние десятилетия.

По мнению исследователей, у снижения рождаемости есть особые причины: «Есть две точки во времени с необычно резким спадом». Во-первых, это январь 2022 года — за девять месяцев до начала кампании по вакцинации подавляющего большинства общества. Многие пары отложили рождение детей, и это отразилось на показателях рождаемости девять месяцев спустя.

Вторая временная точка — конец 2022 года, примерно через девять месяцев после начала российской спецоперации на Украине. Это означает, что немцы стали меньше рожать из-за «многочисленных кризисов», поясняет Bild.

Серьёзность снижения числа новорожденных вызывает тревогу и может иметь значительные последствия для Германии. В прошлом такие резкие спады случались после распространения противозачаточных таблеток и изменения культуры в целом.

Однако сейчас ситуация сильно отличается от той, что была тогда: тогда в Германии было 2,5 ребёнка на одну женщину, а впоследствии этот показатель снизился до 1,5 ребёнка. Сейчас за короткое время Германия опустилась с 1,5 до 1,3 — а это крайне низкий показатель.

При этом проблема не ограничивается Германией: рождаемость падает во всех европейских странах. Как отмечают исследователи, такого низкого уровня не было никогда в истории.