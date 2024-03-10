Daily Mail: cотни школ закроются в Британии из-за демографического кризиса

Согласно последнему анализу данных, к 2030 году численность детей младшего возраста сократится более чем на полмиллиона человек, что эквивалентно 17 000 классов, или 1800 школ, пишет Daily Mail.

Бэби-бум начала 2000-х годов, отчасти вызванный миграцией, сошёл на нет, и с 2010 года рождаемость начала снижаться, пишет британский таблоид.

Это привело к тому, что начальные школы, которые раньше наперегонки приобретали дополнительные классы, теперь не в состоянии заполнить места, что уже привело к закрытию десятков школ в Йоркшире, Норфолке, Камбрии, Брайтоне, Вигане, Бристоле и Лондоне.

Новые данные свидетельствуют о том, что проблема переходит и на средние школы: в этом году в средние школы Лондона подали заявления на 4000 детей меньше, и ожидается, что это падение повторится на национальном уровне.

По прогнозам Министерства образования, число учеников средних школ по всей стране будет сокращаться с 2025 года и далее, достигнув 98 000 человек к 2030 году — это 3%-ное сокращение, эквивалентное 3266 классам, или 92 школам.

Школы получают в среднем около £7000 на каждого ребёнка, находящегося в их реестре, поэтому при сильном сокращении числа учеников они становятся финансово нежизнеспособными.