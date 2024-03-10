Daily Mail: cотни школ закроются в Британии из-за демографического кризиса

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ЦПВС: один сирийский военный убит, ещё один ранен в провинции Идлиб
В результате нападения диверсионной группы на позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб убит один сирийский военнослужащий, ещё один ранен.
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«Реал» разгромил «Сельту» в матче Примеры
«Реал» победил «Сельту» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
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Абаскаль не стал отвечать на вопрос о своей отставке после поражения от «Факела»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопрос касательно своей отставки после поражения от «Факела» в 20-м туре РПЛ.
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Нетаньяху заявил, что операция против ХАМАС может завершиться через пару месяцев
Военная операция ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа может быть завершена через один-два месяца, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
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«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Ювентусом» в матче Серии А
«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» в матче 28-го тура итальянской Серии А.
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Диктора Моргунову планируют похоронить на Троекуровском кладбище
Народную артистку России Светлану Моргунову планируют похоронить на Троекуровском кладбище.
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Каррера заявил, что сразу бы согласился на предложение вернуться в «Спартак»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что сразу бы согласился на предложение вернуться в стан красно-белых.
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Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты
Президент Аргентины Хавьер Милей отменил подписанный им в феврале указ о повышении зарплаты ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной власти на 48%.
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Ребёнок пострадал от детонации взрывчатки в ДНР
Ребёнок пострадал в результате детонации взрывчатки в селе Луганском в ДНР.
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Ташуев — о победе «Факела» над «Спартаком»: мы выложились на 120%
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о победе над «Спартаком» в матче 20-го тура чемпионата России.
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Глава МО Италии: мощности России по военному производству превосходят западные
Западное военное производство уступает по объёмам российскому, заявил в интервью газете La Stampa министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
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Около 200 заключённых тюрьмы в Британии перевели из-за радиоактивного газа
Около 200 заключённых перевели из мужской тюрьмы HMP Dartmoor в британском Принстауне после того, как в тюрьме был обнаружен радиоактивный газ радон.
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Ягудин заявил, что ему безразлично мнение хейтеров о победе на турнире шоу-программ
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался о победе на турнире «Русский вызов».
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Ловчев назвал «Зенит» главным фаворитом на победу в РПЛ
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что «Зенит» выиграет РПЛ в текущем сезоне.
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Полиция отпустила под залог мужчину, въехавшего в ворота Букингемского дворца
Мужчину, задержанного после того, как он врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца в Лондоне, отпустили под залог.
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Керри: украинцы погибают за ценности США и не получают за это помощь Вашингтона
Американцы должны быть возмущены тем, что украинцы погибают за ценности США, заявил в интервью MSNBC бывший представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
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«Спартак» проиграл «Факелу» в матче 20-го тура РПЛ
«Спартак» потерпел поражение от «Факела» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Глава СК поручил возбудить дело после издевательств над пенсионеркой в Перми
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после видео из пермской парикмахерской, где запечатлены издевательства над пенсионеркой, подметающей полы.
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FT: спрос на перевозки по ж/д дорогам России вырос после атак в Красном море
Спрос на перевозки грузов из Азии в Европу по российским железным дорогам вырос после атак хуситов на суда в Красном море.
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче АПЛ
«Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
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В Салониках толпа напала на двух трансгендеров
Толпа молодых людей напала на двух трансгендеров на площади в греческих Салониках.
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«Динамо-Минск» победило московское «Динамо» и сократило отставание в серии плей-офф КХЛ
Минское «Динамо» одержало победу над одноклубниками из Москвы в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Галактионов — о ничьей с «Сочи»: моментов была уйма, надо было постараться хладнокровнее ими распорядиться
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
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Диктор и телеведущая Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни
Диктор Центрального телевидения СССР, телеведущая народная артистка России Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет.
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Захарова с сарказмом ответила на отказ Кулебы от предложения Папы Римского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастично прокомментировала отказ главы украинского внешнеполитического ведомства от предложения Папы Римского Франциска по конфликту.
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Зеленов: Промес вернётся в Москву, и мы с ним разберёмся
Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию касательно нападающего красно-белых Квинси Промеса.
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В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
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В Челябинске разыскивают подозреваемого, сломавшего нос девушке
Полиция в Челябинске ведёт поиск подозреваемого, сломавшего нос девушке.
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Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в восьми регионах Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
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Муравьёв: Личка — достаточно профессиональный тренер, «Динамо» повезло с ним
Бывший гендиректор московского «Динамо» Евгений Муравьёв высказался о главном тренере столичного клуба Марцеле Личке.
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Экономист Лобода: довести ли Киев до дефолта — политическое решение
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT прокомментировал понижение кредитного рейтинга Украины международным финансовым агентством S&P Global Ratings на две ступени.
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Более 500 россиян проголосовали в турецкой Бурсе на выборах президента России
Более 500 граждан России проголосовали в ходе досрочного голосования на выборах президента России в турецкой Бурсе.
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В Будапеште состоялась инаугурация президента Венгрии Шуйока
В Будапеште состоялась церемония инаугурации президента Венгрии Тамаша Шуйока.
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Тикнизян: моя цель — уехать в Европу, я к этому стремлюсь
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своей цели уехать играть в европейский чемпионат.
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В очереди на подъездах к Крымскому мосту скопилось 744 автомобиля
Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту выросла — по состоянию на 19:00 там скопилось 744 автомобиля.
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Козырёк магазина обрушился в доме на улице Главной в Казани.
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Российская тхэквондистка Полина Хан завоевала лицензию на Олимпиаду-2024.
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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины.
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Бойцы «Хезболлы» выпустили 30 ракет по израильской казарме на Голанских высотах
Вооружённые формирования движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по казарме израильских войск на Голанских высотах.
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Булыкин: «Локомотив» штормит, но игра с «Сочи» была хорошей
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ничьей столичного клуба с «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Минобороны России сообщили об уничтожении БПЛА в Белгородской области
Российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку в Белгородской области.
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Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предложение Папы Римского Франциска поднять белый флаг, заявил, что Киев не станет этого делать.
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«Монако» с Головиным обыграл «Страсбург» в Лиге 1
«Монако» на выезде нанёс поражение «Страсбургу» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Сотрудники ГИБДД в Челябинске устанавливают обстоятельства столкновения пяти автомобилей.
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«Гавр» с Кузяевым победил «Тулузу» в матче Лиги 1
«Гавр» обыграл «Тулузу» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Ян пошутил о том, как сумел выучить английский язык перед UFC 299
Российский боец Пётр Ян рассказал, как у него получилось быстро выучить английский язык перед UFC 299.
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Паршивлюк — о задачах «Динамо» на вторую часть сезона: у нас десять финалов впереди
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк заявил, что футболисты московской команды выходят на каждый матч, как на последний бой.
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В Росавиации сообщили о снятии ограничений на работу аэропорта Пулково
Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о снятии ограничений на работу аэропорта Пулково.
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Беспилотник уничтожен в Тосненском районе Ленинградской области
В Тосненском районе Ленинградской области уничтожен беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
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«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ
«Локомотив» и «Сочи» не выявили победителя в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).