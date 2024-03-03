Tichys Einblick: немецкий детям пропагандируют войну
Немецкий телеканал ZDF и его детское подразделение KiKa «пропагандируют поставки Taurus», — возмущается журнал Tichys Einblick. Издание отмечает, что можно привыкнуть к тому, что на немецком «общественном телевидении» уже давно продвигается спорная woke-повестка*, но новый выпуск детского познавательного шоу «Logo!» взял новую планку и раскритиковал Шольца за сдержанность относительно ракет Taurus, «хотя критика правительства в наши дни часто наказывается обысками домов и другими формами преследования».
В шоу, рассчитанном на детей от 9 лет, «речь идёт о разочаровании ракеты Taurus из-за того, что ей не разрешили поучаствовать в войне на Украине»: ожившие Taurus, французская SCALP, британская Storm Shadow и польский танк Leopard обсуждают ситуацию на Украине, и британская и французская ракеты подтрунивают над Taurus, в том числе нецензурно, что та до сих пор не на Украине.
Та в ответ заявляет, что она «однозначно лучшая крылатая ракета» и это всё Шольц виноват, что она до сих пор не там. Фактически шоу призывает канцлера Германии «быть мужиком, позаботиться наконец о том, чтобы было больше войны, больше смертей», указывает журнал и с иронией пишет, что это «то, что надо для оплачиваемого налогами детского телевидения».
«В военной пропаганде для самых маленьких, к сожалению, нет ничего нового», — продолжает немецкое издание, напоминая о Второй мировой войне, но «примечательно, что государственное телевидение страны, официально не являющейся стороной войны, ведёт пропаганду против решения правительства и в пользу возможного участия в войне». Своим читателям журнал напоминает, что и они финансируют такие передачи ежемесячным сбором на общественное телевидение.
* Woke — английское слово для глагола «проснуться», политический термин, происходящий из английского и обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. Иное название — «вокизм» или «воукизм» (прим. ИноТВ).
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