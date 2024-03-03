Tichys Einblick: немецкий детям пропагандируют войну

Новый выпуск немецкого шоу «Logo!» на детском телеканале KiKа спровоцировал волну возмущения в Германии своим недетским содержанием, «пропагандирующим поставки Taurus» на Украину. В шоу «ожившие ракеты» Taurus, SCALP и Storm Shadow требуют от Олафа Шольца согласиться, наконец, на передачу немецких крылатых ракет Киеву, потому что Taurus расстроен, что до сих пор не там. Журнал Tichys Einblick задаётся вопросом, должно ли «общественное телевидение» на деньги налогоплательщиков пропагандировать войну детям?

Немецкий телеканал ZDF и его детское подразделение KiKa «пропагандируют поставки Taurus», — возмущается журнал Tichys Einblick. Издание отмечает, что можно привыкнуть к тому, что на немецком «общественном телевидении» уже давно продвигается спорная woke-повестка*, но новый выпуск детского познавательного шоу «Logo!» взял новую планку и раскритиковал Шольца за сдержанность относительно ракет Taurus, «хотя критика правительства в наши дни часто наказывается обысками домов и другими формами преследования».

В шоу, рассчитанном на детей от 9 лет, «речь идёт о разочаровании ракеты Taurus из-за того, что ей не разрешили поучаствовать в войне на Украине»: ожившие Taurus, французская SCALP, британская Storm Shadow и польский танк Leopard обсуждают ситуацию на Украине, и британская и французская ракеты подтрунивают над Taurus, в том числе нецензурно, что та до сих пор не на Украине.

Та в ответ заявляет, что она «однозначно лучшая крылатая ракета» и это всё Шольц виноват, что она до сих пор не там. Фактически шоу призывает канцлера Германии «быть мужиком, позаботиться наконец о том, чтобы было больше войны, больше смертей», указывает журнал и с иронией пишет, что это «то, что надо для оплачиваемого налогами детского телевидения».

«В военной пропаганде для самых маленьких, к сожалению, нет ничего нового», — продолжает немецкое издание, напоминая о Второй мировой войне, но «примечательно, что государственное телевидение страны, официально не являющейся стороной войны, ведёт пропаганду против решения правительства и в пользу возможного участия в войне». Своим читателям журнал напоминает, что и они финансируют такие передачи ежемесячным сбором на общественное телевидение.

* Woke — английское слово для глагола «проснуться», политический термин, происходящий из английского и обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. Иное название — «вокизм» или «воукизм» (прим. ИноТВ).