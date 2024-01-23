Bild: в экономике проблемы, но представителей бизнеса на немецкие ток-шоу не приглашают

Недавнее исследование показало, что на немецком телевидении не соблюдаются требования честного освещения событий и разнообразия мнений, пишет немецкий таблоид Bild. Кроме того, несмотря на тяжёлую ситуацию в экономике, на ток-шоу на ведущие телеканалы почти не приглашают предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций.

С воскресенья бывшая ведущая новостной программы Tagesthemen Карен Миосга будет вести своё политическое ток-шоу на первом немецком телеканале. Она уже заявила, что хочет вести передачу иначе, чем её предшественница Анна Вилль — и, среди прочего, приглашать политиков «Альтернативы для Германии», пишет Bild.

Немецкий таблоид выражает надежду, что на ток-шоу также будут приглашать больше предпринимателей и руководителей компаний: недавнее исследование показало, что они слишком редко присутствуют в программах двух основных немецких телеканалов ARD и ZDF. Также в нём говорится об одностороннем составе участников дебатов — требования «честного освещения и разнообразия мнений не соблюдаются».

По результатам исследования, из 255 гостей студии в программах, посвящённых экономическим вопросам, присутствовало только 12 предпринимателей и 12 представителей бизнес-ассоциаций. Таким образом, их доля среди гостей составляет всего 9,4%. Наиболее сильно были представлены политики — 41,2% и журналисты — 29,4%.

Поразительно, что, несмотря на рецессию в Германии и особенно плохое состояние экономики по сравнению с другими промышленно развитыми странами, экономика была темой лишь трети всех программ (32,7%). Любопытно также, что в подавляющем большинстве (64%) программ, в которых обсуждались экономические вопросы, не присутствовали представители бизнеса.

«Когда слово имеют только политики и журналисты, а предпринимателей почти нет, неудивительно, что появляются антипредпринимательские вещи, не имеющие ничего общего с реальностью, начиная с отказа от ядерной энергетики и заканчивая законом о теплоснабжении», — заключает генеральный директор исследовательского института INSM Торстен Альслебен.