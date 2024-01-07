У официального Киева вызывают тревогу не только провалы на фронте, но и растущее недовольство среди украинцев. Жители страны всё чаще выступают за прекращение конфликта, хотя боятся высказываться вслух, и всё меньше доверяют оптимистической картине, которую рисуют государственные СМИ, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom обозреватель Antiwar.com Кайл Анзалон.

Давайте перейдём к другому катастрофическому провалу Джо Байдена. Он гораздо ярче, очевиднее, более общепризнанный, вернее, гораздо более широко воспринимаемый как провал. Конечно же, я говорю об Украине.

Последним событием стал удар (ВСУ. — ИноТВ) по центру российского города во время Рождества, в результате чего погибло несколько десятков мирных жителей. Какой вразумительной военной цели служит что-то подобное со стороны Украины, которая стремится выставить себя хорошей в этом конфликте? Даже Путин прикладывает огромные усилия, чтобы свести к минимуму воздействие российских войск на украинское гражданское население.

КАЙЛ АНЗАЛОН, обозреватель портала Antiwar: Да. Похоже, это проявление полного отчаяния со стороны Зеленского. Из репортажа журнала Time мы знаем, что даже помощники говорят, что его представление о конфликте оторвано от реальности. То есть без оружия и боеприпасов, а также живой силы, которые необходимы его войскам для достижения успехов на Украине и достижения заявленных целей, ему нужны хотя бы символические победы.

На этой неделе вышли две статьи. В одной, опубликованной лондонской Times, подробно рассказывается о том, как украинцы выступают против конфликта, но боятся высказывать свой протест. В другой, опубликованной The New York Times, рассказывается, что аудитория круглосуточной и единственной разрешённой на Украине новостной программы резко упала. Люди больше ей не верят. По их словам, все эти оптимистические картинки просто не соответствуют действительности.

И поэтому Зеленский пытается изобразить успех, совершая атаки внутри России. Но всё это только спровоцирует всё более масштабную реакцию Москвы и нападения на украинскую инфраструктуру.

При этом неясно, как долго Украина будет располагать средствами ПВО, необходимыми для защиты городов. Особенно если США в ближайшее время не предоставят ей дополнительную помощь.

Дата публикации 04 января 2024 года.