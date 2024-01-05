Defense News: «у нас закончились деньги» — в Пентагоне признали, что не могут восполнить поставки ВСУ

У Вашингтона не осталось средств для замены вооружений, поставленных Киеву, заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. По его словам, в распоряжении ведомства всё ещё находится определённая сумма, но она вряд ли будет пущена на поддержку украинской армии, поскольку Минобороны США не хочет рисковать боеготовностью собственных вооружённых сил, сообщает Defense News.

У Соединённых Штатов не осталось средств для замены оружия, отправленного Украине. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передаёт Defense News.

«У нас закончились деньги», — признался чиновник. Он пояснил, что в распоряжении ведомства всё ещё находятся $4,2 млрд, которые можно было бы пустить на эти цели. Но отсутствие средств на пополнение запасов, вероятно, приведёт к приостановке поддержки Киева, поскольку Минобороны США не хочет рисковать боеготовностью собственной армии.

В конце декабря Пентагон объявил об окончательном пакете помощи ВСУ на $250 млн, который в основном включал артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. И, по словам Райдера, пока нет никаких признаков того, что поставки возобновятся.

Администрация Байдена долгое время предупреждала о подобном исходе на фоне продолжающихся споров о дополнительном финансировании Украины в конгрессе. Законодатели-республиканцы не хотят одобрять очередную многомиллиардную помощь правительству Зеленского без реформирования миграционной политики в самих США, напоминает Defense News.