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Defense News: «у нас закончились деньги» — в Пентагоне признали, что не могут восполнить поставки ВСУ

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У Вашингтона не осталось средств для замены вооружений, поставленных Киеву, заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. По его словам, в распоряжении ведомства всё ещё находится определённая сумма, но она вряд ли будет пущена на поддержку украинской армии, поскольку Минобороны США не хочет рисковать боеготовностью собственных вооружённых сил, сообщает Defense News.
Defense News: «у нас закончились деньги» — в Пентагоне признали, что не могут восполнить поставки ВСУ
AP

У Соединённых Штатов не осталось средств для замены оружия, отправленного Украине. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передаёт Defense News.

«У нас закончились деньги», — признался чиновник. Он пояснил, что в распоряжении ведомства всё ещё находятся $4,2 млрд, которые можно было бы пустить на эти цели. Но отсутствие средств на пополнение запасов, вероятно, приведёт к приостановке поддержки Киева, поскольку Минобороны США не хочет рисковать боеготовностью собственной армии.
 
В конце декабря Пентагон объявил об окончательном пакете помощи ВСУ на $250 млн, который в основном включал артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. И, по словам Райдера, пока нет никаких признаков того, что поставки возобновятся.  
 
Администрация Байдена долгое время предупреждала о подобном исходе на фоне продолжающихся споров о дополнительном финансировании Украины в конгрессе. Законодатели-республиканцы не хотят одобрять очередную многомиллиардную помощь правительству Зеленского без реформирования миграционной политики в самих США, напоминает Defense News.
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