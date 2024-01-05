Defense News: «у нас закончились деньги» — в Пентагоне признали, что не могут восполнить поставки ВСУ

13:54
В США считают странным непопадание Овечкина на Матч звёзд НХЛ
Американский журналист Иан Оланд отреагировал на непопадание российского нападающего и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
13:52
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли 1990 военных на Донецком направлении
Украинская армия за неделю потеряла почти 2 тыс. военных убитыми и ранеными на Донецком направлении, говорится в новой сводке Министерства обороны России.
13:44
Подписи из регионов в поддержку Путина продолжают привозить в избирательный штаб
В центральный избирательный штаб продолжают привозить подписи, которые собираются в регионах в поддержку кандидата на должность президента Владимира Путина.
13:39
Ветеринары Москвы помогли почти 500 тысячам животных в 2023 году
Московские ветеринары оказали помощь почти 500 тыс. животным в 2023 году.
13:33
Средства ПВО России уничтожили ракету ВСУ «Нептун» над Чёрным морем
Средства ПВО России около 12:30 мск уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.
13:30
Asia Times: ВСУ понесли тяжёлые потери из-за «беспощадных» российских контратак
Украинские войска понесли тяжёлые потери из-за контратак, которые проводят российские подразделения, пишет гонконгское издание Asia Times.
13:30
Паралимпийский комитет России проведёт пять сборов с участием ветеранов СВО
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что в 2024 году состоится пять сборов с участием ветеранов специальной военной операции (СВО).
13:22
В московских парках открылись пункты бесплатной раздачи горячих напитков
Пункты бесплатной раздачи горячих напитков открылись на территории парков, подведомственных Департаменту культуры Москвы.
13:21
Синоптик Вильфанд спрогнозировал морозное Рождество в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
13:20
Афиногенов: до начала МЧМ-1999 никто и подумать не мог о победе сборной России
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов заявил, что никто не верил в победу сборной России на молодёжном чемпионате мира 1999 года.
13:15
Афиногенов вспомнил, как позвонил родителям на городской телефон после победы на МЧМ-1999
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал о разговоре с родителями после победы сборной России над командой Канады в финале молодёжного чемпионата мира 1999 года.
13:13
Генерал ВСУ Кривонос: у России достаточно ракет для ударов по всей Украине
У России достаточно ракет, чтобы наносить массированные удары как по украинским объектам энергетики, так и по предприятиям оборонного комплекса, считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
13:07
Касаткина проиграла Соболенко и не смогла выйти в полуфинал турнира в Брисбене
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия).
13:01
Воздушная тревога в Севастополе отменена
В Севастополе отменили воздушную тревогу спустя 20 минут после её начала. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
12:53
Премьер Ирака напомнил о необходимости вывода международной коалиции из страны
Правительство Ирака не отступит от своей позиции, согласно которой присутствию международной коалиции в стране пора положить конец, заявил премьер-министр Мухаммед ас-Судани. Об актуальности этой проблемы говорит и недавний удар американских войск по командиру шиитского ополчения в Багдаде, считает политик.
12:46
В «Зените» назвали преждевременными разговоры о трансфере Ахметова
Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о трансфере полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.
12:41
В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Севастополе.
12:35
Остапенко поругалась с судьёй на вышке в четвертьфинале турнира в Брисбене
Латвийка Алёна Остапенко подвергла критике судью на вышке Джули Кьендли в матче 1/4 финала Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия) с белоруской Викторией Азаренко.
12:35
Welt: российская армия перехватила инициативу на линии фронта
Российские военные оказывают сильное давление на украинскую армию, перехватив инициативу на передовой, заявил журналист Кристоф Ваннер немецкому телеканалу Welt.
12:25
Atlantic: ВСУ не используют польские танки на фронте из-за российской артиллерии
Украинским военным пришлось отказаться от использования на фронте польских танков Т-72 из-за мощи российской артиллерии, говорится в материале The Atlantic.
12:24
«Орландо» выведет из обращения игровой номер О'Нила
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» выведет из обращения 32-й игровой номер бывшего американского центрового команды Шакила О'Нила.
12:18
Полковник СБУ Стариков: российские войска продолжают давить на ВСУ на фронте
Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что российские бойцы продолжают оказывать давление на ВСУ на передовой.
12:14
Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ из-за скорого рождения второго ребёнка
Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что не примет участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года из‑за того, что они с женой Алисой Знарок ждут второго ребёнка.
12:02
Военные Южной Кореи провели артиллерийские учения в ответ на стрельбу КНДР
Военные Южной Кореи провели артиллерийские учения с боевой стрельбой в качестве ответа на артиллерийскую стрельбу со стороны КНДР днём 5 января.
11:56
Newsweek: удары ВС России истощают украинскую систему ПВО
Массированные удары российской армии по объектам на Украине смогли истощить возможности украинской системы противовоздушной обороны, сообщило издание Newsweek.
11:48
Смольский выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону
Белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).
11:45
Воздушную тревогу в Севастополе отменили, работа Крымского моста восстановлена
Воздушную тревогу в Севастополе отменили спустя примерно 20 минут после её начала. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
11:40
Температурный рекорд установлен в Финляндии, температура опустилась до -44,3 °С
В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века, температура достигла -44,3 °С. Об этом сообщил Финский метеорологический институт.
11:38
СК завёл дело после гибели двух девочек в результате пожара в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух девочек 14 и 15 лет в результате пожара в Богородском городском округе Подмосковья.
11:35
Осуждённый за убийство паралимпиец Писториус освобождён по УДО
Южноафриканский легкоатлет-паралимпиец Оскар Писториус, осуждённый за убийство своей девушки Ривы Стенкамп, освобождён условно-досрочно.
11:33
Развожаев: военнослужащие применили в Севастополе дымовую маскировку
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные используют в городе табельные средства маскировки.
11:27
Движение по Крымскому мосту перекрыто
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
11:22
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит на территории Севастополя.
11:20
Афиногенов объяснил, почему сборная России владела подавляющим преимуществом в финале МЧМ-1999 с Канадой
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов высказался о преимуществе сборной России над командой Канады в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 1999 года.
11:19
Аналитик Шнейдерман: мы ожидаем коридор 87—94 рубля за доллар
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман дал прогноз курсу доллара.
11:15
Афиногенов: перед финалом МЧМ-1999 с Канадой насчитали на трибунах два-три российских флага
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал о поддержке российских болельщиков на молодёжном чемпионате мира по хоккею 1999 года.
11:12
ЦИК зарегистрировала Слуцкого в качестве кандидата в президенты России
Центризбирком зарегистрировал лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в качестве кандидата в президенты России. Решение было принято на заседании комиссии.
11:10
Афиногенов сравнил сборную России по хоккею на МЧМ-1999 с лавиной
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов заявил, что российские хоккеисты не сомневались в успехе на молодёжном чемпионате мира 1999 года.
11:05
Экономист Лобода: на нефть сохраняется восходящий тренд
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз цены на нефть.
11:03
Котов проиграл Руусувуори и не смог пройти в полуфинал турнира в Гонконге
Россиянин Павел Котов не смог пробиться в 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Гонконге (Китай).
10:55
В Хмельницкой области Украины снова сообщили о взрывах
В Хмельницкой области Украины снова раздаются взрывы, сообщает украинское издание «Общественное».
10:52
Кавазашвили рассказал, что Яшина приглашали играть за «Реал»
Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что легендарного голкипера столичного «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина неаднократно звали играть за границу.
10:45
В парламенте Крыма назвали главу МИД Польши Сикорского клятвопреступником
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал клятвопреступником министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, подпись которого стоит под «гарантиями» экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
10:31
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer, он разбился во время приземления в штате Южная Дакота. По данным ABC, четыре члена экипажа благополучно катапультировались.
10:31
Капризов, Кучеров и Шестёркин вызваны на Матч звёзд НХЛ
Трое российских игроков примут участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
10:22
РБК: пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новыми уловками мошенников
Пользователи онлайн-кинотеатров сообщили о новом виде мошенничества, когда во время оформления промоподписки на скидочных сайтах их перенаправляют на порталы «курсов в сфере инфобизнеса», например по работе с криптовалютой.
10:20
Малкин стал шестым россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».
10:14
Жители Чукотки организовали флешмоб и передали привет выставке «Россия»
Жители Чукотки передали привет выставке «Россия», 150 жителей дальневосточного региона организовали флешмоб и выложили слово «Россия», а также передали лучшие пожелания.
10:10
«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника сборной Колумбии Кастаньо
«Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии и мексиканского «Крус Асуля» Кевина Кастаньо.
10:04
«СТРАНА.ua»: в Хмельницкой области произошли взрывы
В Хмельницкой области произошли взрывы, сообщили украинские мониторинговые каналы. Ранее в этом регионе была объявлена воздушная тревога.