WSJ: ракеты теперь в дефиците — западному ВПК никак не удаётся нарастить производство

Оборонная промышленность стран Запада продолжает демонстрировать свою неспособность удовлетворить постоянно растущий на фоне геополитической напряжённости спрос на свою продукцию, констатирует WSJ. Как пишут корреспонденты газеты, это обусловлено целым рядом факторов, среди которых — крайне сложные цепочки поставок, распылённые по разным странам и даже континентам, а также необходимость оказывать помощь союзникам вроде Украины.

Конфликт на Украине выявил неспособность Запада оперативно наращивать производство вооружений в случае необходимости, пишет The Wall Street Journal. Как выяснили журналисты издания, оборонная промышленность западных стран из-за целого ряда факторов крайне слабо реагирует на резко растущий спрос на ракеты и средства ПВО — и хотя правительства наращивают оборонные бюджеты, а производители вооружений активно адаптируются к новым условиям, Запад всё равно очутился в таких условиях, которых он не видел со времён войны в Корее.

Одна из основных проблем заключается в том, что современные оружейные комплексы крайне сложны и зачастую включают тысячи различных компонентов, которые производятся в разных странах и порой даже на разных континентах, объясняют корреспонденты WSJ. Ещё один камень преткновения — кадровый голод: компаниям становится непросто отыскать квалифицированных специалистов с «нишевыми» навыками, готовых пройти все необходимые проверки, неизбежно организуемые службами безопасности на предприятиях. Немаловажную роль — в особенности в Европе — играет и «деиндустриализация», начавшаяся после завершения холодной войны: к примеру, та же Германия, по оценке экспертов, сейчас способна производить не более 50 танков в год, тогда как на пике противостояния с СССР могла ежегодно собирать до 400. Наконец, объективным фактором выступает возросшая техническая сложность оружия — современные образцы в принципе требуют в разы больше трудозатрат, чем вооружения времён железного занавеса, перечисляют авторы.

Кризис, с которым сталкивается западная военная промышленность, WSJ иллюстрирует на примере норвежской компании Kongsberg, которая среди прочего производит применяющиеся на Украине ЗРК NASAMS. По данным издания, портфель заказов компании на данный момент оценивается в $5,5 млрд, что в шесть раз больше, чем было в 2018 году — притом что Kongsberg уже постоянно задерживает отгрузку своих вооружений: к примеру, Венгрия, которая приобрела шесть комплексов в 2020 году, получила первые два только в октябре 2023-го. Причина — в крайне сложных производственных цепочках: те же NASAMS собираются из компонентов, поставляемых тысячей разных компаний, и производство всего одного ЗРК занимает по меньшей мере два года. Kongsberg уже перешла на круглосуточный режим работы, строит новый сборочный цех и принимает целый комплекс мер по поддержанию стабильных поставок — но руководство всё равно опасается, что для покрытия резко растущего на фоне украинского конфликта спроса всего этого будет мало, выяснили журналисты The Wall Street Journal.

В аналогичном положении сейчас оказываются и многие другие производители: портфели заказов десяти крупнейших западных оружейных компаний превысили в сумме $730 млрд, что на 57% больше по сравнению с ситуацией на конец 2017 года, подчёркивается в материале WSJ. В Пентагоне уже опасаются, что проблемы со снабжением отразятся на боеготовности войск — и явно не зря: как показывают подсчёты западных аналитических центров, в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня американский арсенал дальнобойных противокорабельных ракет будет полностью израсходован в течение недели. Восполнить же арсеналы Вашингтон оперативно не сумеет — как и ЗРК NASAMS, каждая такая ракета производится два года.

А проблемы есть и с другими типами ракет: так, американские компании Lockheed Martin и RTX предупреждали в 2023 году, что в связи с сохраняющимися до сих пор трудностями в цепочках поставок для наращивания темпов производства ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger вдвое понадобится не два года, как предполагалось ранее, а четыре. Представители компаний объясняли это нехваткой твердотопливных ракетных двигателей, однако в Пентагоне заявляют, что дефицит куда шире и производителям не хватает буквально всего, начиная с микрочипов и заканчивая пружинами и подшипниками, пишет WSJ. По данным издания, срывы сроков поставок затрагивают далеко не только ракеты, но и другие вооружения, включая истребители F-35, новые учебные самолёты и дозаправщики, а также американские авианосцы нового поколения.

В отличие от западных стран, Россия и Китай испытывают гораздо меньше сложностей с наращиванием производительности, что в значительной степени объясняется тем, что ВПК этих стран главным образом состоит из государственных компаний, которые не так сильно подвержены влиянию рыночных факторов, отдельно отмечается в материале WSJ. В итоге Москва и Пекин теперь опережают США и Европу в сфере гиперзвукового оружия, системы защиты от которого не появятся на Западе ещё по меньшей мере десять лет, а также в области ПВО: российские и китайские вооружённые силы имеют на вооружении в общей сложности около 5020 комплексов противовоздушой обороны наземного базирования против 3200 у Америки, Европы и Японии.

Звучавшие не так давно прогнозы о том, что у России «кончатся ракеты», не оправдались: даже украинская разведка по состоянию на ноябрь прошлого года признавала, что страна способна производить в месяц около 100 единиц двух разных крылатых ракет, четыре гиперзвуковых ракеты «Кинжал» и пять баллистических ракет, подчёркивают журналисты WSJ. Что же касается Китая, его арсенал вырос буквально с единиц неядерных баллистических ракет по состоянию на 1996 год до, как полагают американские аналитики, более 3000 баллистических и крылатых ракет на данный момент.

Дополнительным бременем для западных арсеналов выступает необходимость поддерживать своих союзников, вовлечённых в различные конфликты, — этот фактор создаёт крайне высокий спрос на отдельные категории вооружений, включая комплексы ПВО и артиллерийские боеприпасы, говорится в материале WSJ. Владимир Зеленский в октябре минувшего года заявлял, что его стране в первую очередь нужны средства ПВО, — однако у Запада их остаётся всё меньше, а в связи с разгоревшимся теперь конфликтом на Ближнем Востоке часть предназначавшихся Киеву поставок пришлось перенаправить в Израиль; а уже в ноябре Зеленский признавался журналистам, что из-за операции в секторе Газа Украина стала значительно медленее получать боеприпасы для артиллерии.

Тем временем азиатские союзники Запада на фоне растущей напряжённости в отношениях с Китаем начали развивать собственное производство ракет, дабы не полагаться на ограниченные теперь возможности США, пишет WSJ. Так, в 2022 году тайваньские чиновники публично пожаловались на задержки с поставками ПЗРК Stinger, намекнув, что они обусловлены прежде всего украинским фактором, — и, как теперь стало известно, Тайвань в 2021 году начал серийное производство собственной дальнобойной ракеты наземного базирования, а кроме того, ведёт разработку ещё трёх ракет разных типов.