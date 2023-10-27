DN: Столтенберг призвал представителей ВПК не повышать цены на вооружение на фоне опустошения арсеналов НАТО

Все страны, которые оказывают военную поддержку Украине, опустошают свои запасы оружия и боеприпасов. Вопрос о том, как пополнить арсеналы новым вооружением, является постоянно растущей головной болью не только для НАТО, но и для Швеции, которая стремится как можно быстрее присоединиться к Североатлантическому альянсу, пишет газета Dagens Nyheter.

Выступая на Промышленном форуме НАТО в Швеции, который впервые в истории проводится в стране-партнёре, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что ускорение и увеличение производства вооружений важно не только для удовлетворения потребностей Украины, но и для укрепления обороны всего военного блока. Призыв чиновника был обращён собравшимся в Стокгольме в условиях строгой безопасности представителям оборонной промышленности, которые на полях мероприятия встретились с представителями членов альянса, а также Японии, Южной Кореи и Австралии, пишет Dagens Nyheter.

Столтенберг подчеркнул, что после окончания украинского конфликта мир уже не будет прежним из-за «агрессивной» России и всё более «навязчивого» Китая, к чему НАТО придётся адаптироваться в долгосрочной перспективе.

После окончания холодной войны оборонная промышленность стран Запада была сокращена и перешла в режим жёсткой экономии. Однако теперь страны НАТО увеличивают оборонные бюджеты для увеличения промышленного производства вооружений. В то же время Столтенберг попросил представителей ВПК не наживаться на этом. «Когда мы увеличиваем спрос, мы хотим увеличения предложения. Нам не нужно повышение расходов и повышение цен», — призвал Йенс Столтенберг участников мероприятия.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отдельно отметил, как инновационные технологии оборонной промышленности его страны могут способствовать укреплению безопасности НАТО. Он также сообщил, что разработка и размещение государством заказов на приобретение военной техники устарели, что их необходимо усовершенствовать для того, чтобы и правительство, и ВПК осмеливались «идти на риски».

«Мы исходим из многолетних снижений расходов. Есть выражение «кто ничего не сделал, тот не сделал ничего плохого». Сейчас нам необходимо в ускоренном темпе нарастить производство. Для того чтобы быть новатором, иногда приходится признавать, что это сопряжено с рисками. Мы находимся в ситуации, когда нам придётся идти на риски и развивать более смелые подходы, чем те, которыми мы руководствовались раньше», — заявил Йонсон в интервью Dagens Nyheter.