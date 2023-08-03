Журналист: 90% экспертов, с которыми говорят СМИ об Украине, получают деньги от ВПК

Подавляющее большинство аналитиков, мнения которых о конфликте на Украине распространяют американские СМИ, являются сотрудниками аналитических центров, спонсирующихся предприятиями американского ВПК, заявил в беседе с журналистом Стивеном Гарднером редактор проекта The Grayzone Макс Блюменталь. Как подчеркнул Блюменталь, в подобном центре работала в том числе и Виктория Нуланд, которая успела стать вторым человеком в Госдепе США.

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ, редактор The Grayzone: ...а суть вопроса, как мне кажется, в том, как секта вашингтонских элитариев, эта однопартийная секта, в идеологическом и финансовом планах относится к России и Украине.



Да уж, наживаются на этом конфликте просто в поразительных масштабах. Не знаю, знакомы ли вы с Рэем Макгаверном...



МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: Знаком. Он мой друг.



...так вот, он тоже давал показания в Совете Безопасности ООН — благодаря этому я о нём и узнал. И он в разговоре со мной указал вот на какую вещь: хотя всё это, наверное, крупнейший «развод на деньги» в мировой истории, американский народ не обращает на него никакого внимания, поскольку гибнут там не наши мальчики и девочки. И пока гибнут украинцы, все эти компании могут продолжать зарабатывать, и им никто не будет задавать вопросов, никто не будет сопротивляться или говорить: мол, а вообще нормально, что Raytheon зарабатывает такие деньги, а тем временем в Афганистане либо Ираке гибнут американские солдаты? Напрямую там наши военнослужащие не задействованы, и поэтому, говорит Магаверн, эти фирмы просто стригут деньги так быстро, как могут, ведь гибнут-то не американские военные.



МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: Полностью согласен. А ещё люди, которые стоят за значительной частью всех этих событий, вообще не служили и даже не видели своими глазами войны — в Госдепе-то уж точно. Взгляните только на Викторию Нуланд, которую только что повысили до заместителя госсекретаря, — она придёт на смену Венди Шерман, то есть, в сущности, она сейчас является там вторым человеком после Тони Блинкена.



А чем она занималась до этого? До того, как устроиться в эту администрацию — то есть пока президентом ещё был Трамп, — она сидела в CNAS, Центре новой американской безопасности. Это тот, который уже аналитический центр, выполняющий фукнции своего рода кадрового резерва из интеллектуалов в окружении советников западных должностных лиц высокого ранга. И поглядите-ка, кто у нас финансирует этот CNAS: Raytheon, Lockheed-Martin, правительства США и Великобритании, а также все эти бывшие чиновники, которые теперь заделались лоббистами крупных корпораций.



Так куда же отправится Нуланд после того, как уйдёт нынешняя администрация? Скорее всего, обратно в CNAS, где ей будут платить зарплату люди, которые навариваются на этой войне, и зловещие организации, которые на ней навариваются.



Все аналитики, слова которых об этой войне цитируются, практически все до единого — из аналитических центров, которые финансируются предприятиями ВПК. По моей оценке, таких — 95 процентов. А Институт ответственного госуправления Куинси опубликовал несколько исследований, которые показывают, что более 90 процентов экспертов, мнения которых приводит пресса, — из аналитических центров, спонсируемых ВПК.



Дата публикации 02 августа 2023 года.