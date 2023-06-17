Politico: Вашингтон зорко следит за тем, чтобы Европа покупала американское оружие

США хотят сделать так, чтобы европейские страны, которые уже тратят около половины своих военных бюджетов на закупку американских вооружений, не изменили резко своей позиции и не начали тратить больше денег у себя. Как пишет Politico, некоторые европейские лидеры сопротивляются и надеются подстегнуть развитие собственной промышленности, но вопрос о том, сумеют ли они этого добиться, остаётся открытым.

На каждом новом саммите НАТО европейские лидеры неизменно получают чёткий публичный сигнал от Вашингтона: необходимо увеличить расходы на оборону. Но в частном порядке им отправляют ещё один, не менее чёткий сигнал: убедитесь, что значительная часть этих дополнительных расходов на оборону идёт на закупку оружия у американских компаний. Как пишет Politico, некоторые европейские лидеры сопротивляются и надеются подстегнуть развитие собственной промышленности, однако десятилетия уговоров со стороны Вашингтона приносят свои плоды.

Как продолжает издание, Соединённые Штаты хотят сделать так, чтобы европейские страны, которые уже тратят около половины своих военных бюджетов на закупку американских вооружений, не изменили резко своей позиции и не начали тратить больше денег у себя. Некоторые европейские лидеры надеются, что скоро именно так и произойдёт, но вопрос о том, сумеет ли оборонная промышленность континента сделать это реальностью, остаётся открытым.

«Подозрительное отношение к возможным изменениям в обороноспособности Европы сохраняется уже более 25 лет, — говорит Макс Бергманн, директор программы изучения Европы, России и Евразии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. — В каком направлении двинется Евросоюз? Будет ли это означать, что Евросоюз отделится от НАТО? Как это повлияет на оборонно-промышленную политику Соединённых Штатов?»

Нынешняя напряжённость в Брюсселе связана с попытками ответить на вопрос, должна ли новая общеевропейская оборонная политика распространяться исключительно на компании внутри ЕС. На этом настаивают Макрон и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Это служит подтверждением подозрений, которые Соединённые Штаты испытывают по поводу европейского протекционизма, когда речь заходит о необходимости дать американским компаниям возможность конкурировать за контракты в ЕС.

«Наш план состоит в том, чтобы напрямую поддерживать — с помощью денег Евросоюза — усилия по наращиванию нашей оборонной промышленности. Это ради Украины и ради нашей собственной безопасности», — сказал Бреттон в мае.

Но сторонникам стратегической автономии придётся признать один крайне неприятный факт: когда речь заходит о вооружениях, Европа по-прежнему зависит от Соединённых Штатов. Хотя европейские компании действительно имеют обширный опыт в сфере оборонной промышленности — они производят всё, включая французский многоцелевой истребитель Rafale, немецкий танк Leopard и польский переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun, — масштабы американской военной промышленности, а также её технологические инновации делают её весьма привлекательной для европейских покупателей оружия.

Между тем сейчас наблюдается острая необходимость в пополнении складов вооружений и в дальнейших поставках техники на Украину, а после нескольких десятилетий неуклонных сокращений оборонная промышленность континента приспосабливается к происходящему с большим трудом.

«Наши европейские союзники и партнёры никогда с подобным не сталкивались», — рассказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, имея в виду всплеск расходов.

«У них ещё нет руководящих органов в сфере оборонного производства, которые им необходимы, чтобы действовать быстро, и они действительно обращаются к нам, чтобы попытаться понять, как они могут увеличить производство. Я думаю, что они многому учатся у нас», — добавил он.